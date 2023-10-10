Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Пациент

Суд постановил выплатить белгородке 1 млн рублей за смерть отца от коронавируса

10 октября 2023, 08:40
Фото: 1MI
Пациент
В 2021 году больного белгородца выписали на амбулаторное лечение, после чего ему стало плохо. Бригада скорой помощи ехала к пациенту около пяти часов, спасти мужчину не получилось — он скончался в больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Дочь умершего обратилась в суд.
Сюжет
Суд

В 2021 году пожилой мужчина с хроническими заболеваниями заразился ковидом. За белгородцем следили медики областной больницы, но спустя время врачи отпустили его на амбулаторное лечение.

Дома мужчине стало плохо, он вызвал скорую помощь. Однако бригада приехала только спустя пять часов, объяснив задержку большой загруженностью. В больнице белгородец скончался.

Свердловский районный суд 28 сентября принял решение взыскать в пользу дочери умершего компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Решение ещё не вступило в силу и будет обжаловано.

Число заболевших коронавирусом белгородцев за неделю выросло в два раза
Узнать подробнее
Читайте также:
От коронавируса в 2022 году умерло 1,3 тысячи белгородцевДва ребёнка заболели коронавирусом в Белгородской области за неделю32 новых случая за неделю: в Белгороде выросла заболеваемость коронавирусом
#Белгородская область#Областная больница#Смерть#Суд#Коронавирус#Новости Белгорода#Компенсация#Белгород#COVID-19#Александра Склярова
Подпишитесь
Снаряд прилетел в частный дом в Белгородской области: погиб мужчина, ранена женщина
Сегодня, 12:15
В мэрии Белгорода рассказали, почему ремонт остановки «Родина» не закончили в срок
Сегодня, 07:20
Первый снег и град: сюрпризы погоды попали на фото и видео белгородцев
Сегодня, 13:30
К отопительному сезону Белгородэнерго отремонтировало 184 силовых трансформатора
Сегодня, 12:57
Родня сидит в убежищах: в еврейской общине Белгорода отреагировали на войну в Израиле
Сегодня, 11:28
Слушали 40 минут: студент БГИИКа рассказал о принудительном просмотре Соловьёва
Сегодня, 07:31