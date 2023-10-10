Суд постановил выплатить белгородке 1 млн рублей за смерть отца от коронавируса

В 2021 году больного белгородца выписали на амбулаторное лечение, после чего ему стало плохо. Бригада скорой помощи ехала к пациенту около пяти часов, спасти мужчину не получилось — он скончался в больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Дочь умершего обратилась в суд.

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