Суд постановил выплатить белгородке 1 млн рублей за смерть отца от коронавируса

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
В 2021 году пожилой мужчина с хроническими заболеваниями заразился ковидом. За белгородцем следили медики областной больницы, но спустя время врачи отпустили его на амбулаторное лечение.
Дома мужчине стало плохо, он вызвал скорую помощь. Однако бригада приехала только спустя пять часов, объяснив задержку большой загруженностью. В больнице белгородец скончался.
Свердловский районный суд 28 сентября принял решение взыскать в пользу дочери умершего компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Решение ещё не вступило в силу и будет обжаловано.