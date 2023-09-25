Два ребёнка заболели коронавирусом в Белгородской области за неделю

Две недели назад по заболеваемости COVID-19 в Белгородской области был такой же прирост. С 11 по 17 сентября в регионе так же заболели 32 человека, выздоровели 27. Тогда Роспотребнадзор предупредил о новом штамме коронавируса — «пирола», который является наиболее заразным за счёт 30 видоизменений и легко передаётся от одного человека другому.