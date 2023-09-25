Два ребёнка заболели коронавирусом в Белгородской области за неделю

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
По сравнению с предыдущей неделей, где COVID-19 заболели 14 человек (12 взрослых и двое детей), сейчас количество заболевших увеличилось больше, чем вдвое — 32 человека. Большинство из заболевших на этой неделе получили лечение амбулаторно, в больницу легли только четыре человека.
При этом, отмечает глава минздрава, выздоровевших тоже стало в два раза больше — это 27 человек за неделю.
Две недели назад по заболеваемости COVID-19 в Белгородской области был такой же прирост. С 11 по 17 сентября в регионе так же заболели 32 человека, выздоровели 27. Тогда Роспотребнадзор предупредил о новом штамме коронавируса — «пирола», который является наиболее заразным за счёт 30 видоизменений и легко передаётся от одного человека другому.
Напомним, в этом году за счёт федерального бюджета в регион поступило 10 200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». При этом сейчас в основном иммунизацию проводят вакциной «Спутник Лайт», которую закупили на средства областного бюджета.