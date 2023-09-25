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девушка в маске

Два ребёнка заболели коронавирусом в Белгородской области за неделю

25 сентября 2023, 07:57
Фото: Нейросеть / Midjourney
девушка в маске

В Белгородской области за неделю коронавирусом заболели 32 человека

Среди заболевших коронавирусом за последнюю неделю — 30 взрослых белгородцев и 2 ребёнка. Свежую статистику привёл министр здравоохранения области Андрей Иконников.

По сравнению с предыдущей неделей, где COVID-19 заболели 14 человек (12 взрослых и двое детей), сейчас количество заболевших увеличилось больше, чем вдвое — 32 человека. Большинство из заболевших на этой неделе получили лечение амбулаторно, в больницу легли только четыре человека.

При этом, отмечает глава минздрава, выздоровевших тоже стало в два раза больше — это 27 человек за неделю.

Две недели назад по заболеваемости COVID-19 в Белгородской области был такой же прирост. С 11 по 17 сентября в регионе так же заболели 32 человека, выздоровели 27. Тогда Роспотребнадзор предупредил о новом штамме коронавируса — «пирола», который является наиболее заразным за счёт 30 видоизменений и легко передаётся от одного человека другому.

Напомним, в этом году за счёт федерального бюджета в регион поступило 10 200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». При этом сейчас в основном иммунизацию проводят вакциной «Спутник Лайт», которую закупили на средства областного бюджета.

32 новых случая за неделю: в Белгороде выросла заболеваемость коронавирусом
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#Белгородская область#Заболеваемость#Коронавирус#Белгород#Андрей иконников#COVID-19#Екатерина Никулина
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