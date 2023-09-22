32 новых случая за неделю: в Белгороде выросла заболеваемость коронавирусом

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что на 15 сентября число заболевших коронавирусом в регионе выросло до 174 056 за весь период пандемии. Так, с 8 сентября оно увеличилось на 14 человек. За прошедшую неделю выявлено 32 новых случая заболевания за неделю. То есть за прошедшую неделю заболеваемость выросла почти в 2,5 раза.
Роспотребнадзор предупредил о новой мутировавшей вирусной форме коронавируса, названной «пирола». Как сообщается, количество видоизменений дошло до 30, поэтому повысилась лёгкость передачи вируса от одного человека другому.
Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что в этом году ожидается распространение трёх различных вирусов. В числе них новые подтипы «омикрона», вирусы гриппа и риносинцитиальный вирус. Эти вирусы способны атаковать людей всех возрастов — и детей, и взрослых.
Ранее сообщалось, что в текущем году за счёт средств федерального бюджета в регион поступило 10 200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Использовали 44 367 доз. По информации региональных властей, иммунизация против коронавируса в настоящее время проводится вакциной «Спутник Лайт». При этом если лечебное учреждение подведомственно минздраву области, вакцинацию проводят бесплатно.