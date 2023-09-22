32 новых случая за неделю: в Белгороде выросла заболеваемость коронавирусом

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что на 15 сентября число заболевших коронавирусом в регионе выросло до 174 056 за весь период пандемии. Так, с 8 сентября оно увеличилось на 14 человек. За прошедшую неделю выявлено 32 новых случая заболевания за неделю. То есть за прошедшую неделю заболеваемость выросла почти в 2,5 раза.