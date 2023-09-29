От коронавируса в 2022 году умерло 1,3 тысячи белгородцев

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
За прошлый год коронавирусной инфекцией переболели 82 993 белгородца. Умерли от ковида 1278 человек.
В 2023 году ситуация стала лучше. С начала года по 25 сентября в регионе выявили 9475 заболевших. Скончались 169 белгородцев. Стационарное лечение прошли всего 1426 человек.
За лето этого года 642 белгородца заразились новой коронавирусной инфекцией. Однако в минздраве уверяют, что переживать не о чем: ситуация с заболеваемостью стабильная, рост пациентов незначительный.
Больше всего заражённых коронавирусной инфекцией в 2023 году зарегистрировали в Старооскольском округе — 2809 человек. По мнению Вячеслава Гладкова, высокая заболеваемость среди старооскольцев связана с тем, что они чаще контактируют друг с другом, чем жители других муниципалитетов региона.
Напомним, что за последнюю неделю коронавирусной инфекцией заболели 30 взрослых белгородцев и двое детей. По информации главы областного минздрава Андрея Иконникова, ещё 27 человек за неделю пошли на поправку.