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От коронавируса в 2022 году умерло 1,3 тысячи белгородцев

От коронавируса в 2022 году умерло 1,3 тысячи белгородцев

29 сентября 2023, 10:29
Фото: 1MI
В прошлом году зарегистрировали почти 83 тыс. заболевших ковидом. Статистику по коронавирусной инфекциии озвучили в областном минздраве журналистам «Открытого Белгорода».

За прошлый год коронавирусной инфекцией переболели 82 993 белгородца. Умерли от ковида 1278 человек.

В 2023 году ситуация стала лучше. С начала года по 25 сентября в регионе выявили 9475 заболевших. Скончались 169 белгородцев. Стационарное лечение прошли всего 1426 человек.

За лето этого года 642 белгородца заразились новой коронавирусной инфекцией. Однако в минздраве уверяют, что переживать не о чем: ситуация с заболеваемостью стабильная, рост пациентов незначительный.

Больше всего заражённых коронавирусной инфекцией в 2023 году зарегистрировали в Старооскольском округе — 2809 человек. По мнению Вячеслава Гладкова, высокая заболеваемость среди старооскольцев связана с тем, что они чаще контактируют друг с другом, чем жители других муниципалитетов региона.

Напомним, что за последнюю неделю коронавирусной инфекцией заболели 30 взрослых белгородцев и двое детей. По информации главы областного минздрава Андрея Иконникова, ещё 27 человек за неделю пошли на поправку.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Медицина#Заболеваемость#Коронавирус#Белгород#Ковид#Александра Склярова
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