От коронавируса в 2022 году умерло 1,3 тысячи белгородцев

Больше всего заражённых коронавирусной инфекцией в 2023 году зарегистрировали в Старооскольском округе — 2809 человек. По мнению Вячеслава Гладкова, высокая заболеваемость среди старооскольцев связана с тем, что они чаще контактируют друг с другом, чем жители других муниципалитетов региона.