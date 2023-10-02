Число заболевших коронавирусом белгородцев за неделю выросло в два раза

Министр здравоохранения доложил, что за прошедшую 39-ю неделю мониторинга заболеваемости количество «ковидных» белгородцев составило уже 65 человек (4% из них — на стационарном лечении). На прошлой неделе было 32 заболевших человека, т. е. за это время число заболевших выросло вдвое. Андрей Иконников добавил, что в прошлом году ситуация была хуже, т. к. заболевших была тысяча человек.