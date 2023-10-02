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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Заболевших ковидом белгородцев на этой неделе - 65 человек

Число заболевших коронавирусом белгородцев за неделю выросло в два раза

2 октября 2023, 06:52
Фото: 1MI
Заболевших ковидом белгородцев на этой неделе - 65 человек
Андрей Иконников рассказал об эпидемиологической ситуации на территории региона в ходе еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области. За неделю прирост по коронавирусной инфекции снова значительно вырос.
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Министр здравоохранения доложил, что за прошедшую 39-ю неделю мониторинга заболеваемости количество «ковидных» белгородцев составило уже 65 человек (4% из них — на стационарном лечении). На прошлой неделе было 32 заболевших человека, т. е. за это время число заболевших выросло вдвое. Андрей Иконников добавил, что в прошлом году ситуация была хуже, т. к. заболевших была тысяча человек.

Из 65 граждан — 59 взрослых и шестеро детей. Ранее — 30 взрослых и двое детей. Так, на 38-ю неделю госпитализировали двоих взрослых и двоих маленьких белгородца. На сегодняшний день госпитализированных детей нет. 62 жителя области получили амбулаторную помощь. Что касается выздоровевших, их количество — 41 человек. Летальных случаев не зафиксировано.

Напомним, что в прошлом году зарегистрировали почти 83 тыс. заболевших ковидом. Также на прошлой неделе министр здравоохранения предупредил — в белгородских поликлиниках введут масочный режим. Он отметил, что решение вне зависимости от эпидситуации могут самостоятельно принимать главврачи медучреждений.

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#Общество#Белгородская область#Здравоохранение#Дети#Новости Белгорода#Госпитализация#Масочный режим#Эпидемиологическая ситуация#Татьяна Лукащева#COVID-19#Коронавирусная инфекция#Мониторинг заболеваемости
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