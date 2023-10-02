Число заболевших коронавирусом белгородцев за неделю выросло в два раза

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:55
Министр здравоохранения доложил, что за прошедшую 39-ю неделю мониторинга заболеваемости количество «ковидных» белгородцев составило уже 65 человек (4% из них — на стационарном лечении). На прошлой неделе было 32 заболевших человека, т. е. за это время число заболевших выросло вдвое. Андрей Иконников добавил, что в прошлом году ситуация была хуже, т. к. заболевших была тысяча человек.
Из 65 граждан — 59 взрослых и шестеро детей. Ранее — 30 взрослых и двое детей. Так, на 38-ю неделю госпитализировали двоих взрослых и двоих маленьких белгородца. На сегодняшний день госпитализированных детей нет. 62 жителя области получили амбулаторную помощь. Что касается выздоровевших, их количество — 41 человек. Летальных случаев не зафиксировано.
Напомним, что в прошлом году зарегистрировали почти 83 тыс. заболевших ковидом. Также на прошлой неделе министр здравоохранения предупредил — в белгородских поликлиниках введут масочный режим. Он отметил, что решение вне зависимости от эпидситуации могут самостоятельно принимать главврачи медучреждений.