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Счётчики

Больше, чем в Воронеже и Брянске: в Белгородской области подорожает коммуналка

14 ноября 2023, 14:07
Фото: 1MI
Счётчики

В Белгородской области тарифы ЖКХ вырастут больше, чем в Воронежской и Брянской

По сравнению с прогнозируемыми полтора месяца назад цифрами новый индекс повышения тарифов на коммунальные услуги в Белгородской области оказался меньше. Однако, как следует из информации от начальника профильного управления, у соседей цифры оказались ниже.

Сегодня на брифинге, посвящённом индексации оплаты коммунальных услуг в регионе, назвали окончательный процент повышения тарифов ЖКХ — это 11%, плюс отклонение 3% в некоторых районах и округах. Ранее ожидалось повышение на 12,5% с такой же погрешностью для муниципалитетов. Тем не менее, это всё равно выше, чем у других ближайших регионов.

Начальнику регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов задали вопрос: «А что с индексами у соседей?». И у Натальи Косиловой, нашлись цифры, только они оказались не в пользу Белгородской области: в Воронеже коммуналка подорожала на 9,8%, в Брянске — на 10,5%, а по Курску информации не было. «Но есть регионы, у которых доходит до 15%», — подчеркнула чиновница. О каких именно субъектах идёт речь — не уточнила.

Последняя индексация оплаты коммунальных услуг в Белгородской области была 1 декабря 2022 года, тогда тарифы выросли в среднем на 9%. Рост тарифов ЖКХ Наталья Косилова объяснила ростом зарплат на связанных организациях:

«Это ежегодная история в связи с тем, что растут цены на товары и услуги, которые входят в структуру себестоимости регулируемых организаций. Также зарплаты ресурсоснабжающих организаций подлежат индексации. Понимаем, что у нас эти организации составляют большую часть градообразующих предприятий. Мы все там работаем, наши мужья, братья, сёстры, родители, и мы хотим, чтобы им тоже поднимали зарплату».

Напомним, изменения затронут только коммунальные услуги: водоотведение и водоснабжение, электроэнергия, газ, теплоснабжение и обращение с ТКО. Жилищные услуги, например, содержание помещения, оплачиваются в каждом доме по-своему. Больше всего, по словам Косиловой, тарифы вырастут на отопление и газ, так как эти услуги сами по себе дороже.

В министерстве ЖКХ рассказали, от чего зависит увеличение тарифов на «коммуналку»
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