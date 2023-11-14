Больше, чем в Воронеже и Брянске: в Белгородской области подорожает коммуналка

Начальнику регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов задали вопрос: «А что с индексами у соседей?». И у Натальи Косиловой, нашлись цифры, только они оказались не в пользу Белгородской области: в Воронеже коммуналка подорожала на 9,8%, в Брянске — на 10,5%, а по Курску информации не было. «Но есть регионы, у которых доходит до 15%», — подчеркнула чиновница. О каких именно субъектах идёт речь — не уточнила.