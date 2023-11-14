Не более чем на 14%: белгородские власти рассказали, на сколько вырастут тарифы ЖКХ

Что касается повышения цен на коммуналку в 2025–2028 годах, то хотя и были утверждены индексы, по словам Косиловой, они так же ещё могут измениться. Но отклонение будет «не более чем на 2,1% по муниципалитетам за счёт индексации тарифов».