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Счётчики

Не более чем на 14%: белгородские власти рассказали, на сколько вырастут тарифы ЖКХ

14 ноября 2023, 13:21
Фото: 1MI
Счётчики

Стало известно, насколько подорожают коммунальные услуги в Белгородской области

Правительство РФ утвердило индексы изменения размера оплаты граждан за коммунальные услуги на следующие пять лет — с 2024 по 2028 годы. Об этом на брифинге сообщила начальник регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов.

В начале октября сообщалось, что цены на коммунальные услуги с июля 2024 года в Белгородской области могут вырасти на 12,5% плюс отклонение по муниципалитетам до 3%. Это означало, что в некоторых районах и округах коммуналка могла подорожать более чем на 15%.

На сегодняшнем брифинге начальник регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов Наталья Косилова назвала новый и окончательный индекс — 11%, а также допустимо отклонение 3% по муниципалитетам. То есть, в каких-то районах и округах, а возможно — и в отдельно взятых домах, цифры в платёжной квитанции за коммунальные услуги могут увеличиться на 14%.

Чиновница отметила, что эти изменения не касаются жилищных услуг, таких как содержание помещения, а затрагивают только оплату воды, электричества, газа, отопления и обращения с ТКО. Не позднее 20 декабря будут известны окончательные тарифы, а действовать они начнут с 1 июля 2024 года. Их опубликуют на сайтах управления и правительства региона.

«Для льготников сохраняются льготы, в связи с действующими федеральными и региональными правовыми актами. Также предусмотрена субсидия для тех категорий граждан, у которых в совокупности сумма оплаты коммунальных услуг превышает больше чем на 22% от совокупного дохода»
Наталья Косилова, начальник регионального управления по государственному регулированию цен и тарифов

Что касается повышения цен на коммуналку в 2025–2028 годах, то хотя и были утверждены индексы, по словам Косиловой, они так же ещё могут измениться. Но отклонение будет «не более чем на 2,1% по муниципалитетам за счёт индексации тарифов».

Стало известно, на сколько в Белгородской области могут подорожать услуги ЖКХ
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