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Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:15

В России за неделю число случаев ковида выросло на 22%

+43 тысячи: в России стало больше заражённых коронавирусом

14 ноября 2023, 09:13
Фото: 1MI

В России за неделю число случаев ковида выросло на 22%

В Роспотребнадзоре опубликовали статистику заболеваемости коронавирусом. За неделю зафиксировали 43 тыс. случаев заболевания.

В России за неделю зафиксировали 43 тыс. случаев заболевания коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость за неделю выросла на 22%.

По итогам 45-й недели 2023 года в России зарегистрировали более 43 тыс. случаев COVID-19. Это на 22% больше, чем на прошлой неделе, указано в сообщении ведомства.

Заболеваемость растёт и в Белгородской области. По итогам прошлой недели вирус обнаружили у 200 белгородцев. Выздоровели128 человек. Лежат в больницах с коронавирусом 94 пациента. Наибольший прирост зафиксировали Старооскольском горокруге, Белгороде и Губкинском горокруге.

За два месяца, с сентября по ноябрь, в Белгородской области стало в 19 раз больше заражений ковидом. По состоянию на 3 ноября число заболевших выросло на 194 человека.

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#Роспотребнадзор#Заболеваемость#Россия#Коронавирус#Наталья Корявых#COVID-19
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