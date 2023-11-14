+43 тысячи: в России стало больше заражённых коронавирусом

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В России за неделю зафиксировали 43 тыс. случаев заболевания коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость за неделю выросла на 22%.
По итогам 45-й недели 2023 года в России зарегистрировали более 43 тыс. случаев COVID-19. Это на 22% больше, чем на прошлой неделе, указано в сообщении ведомства.
Заболеваемость растёт и в Белгородской области. По итогам прошлой недели вирус обнаружили у 200 белгородцев. Выздоровели128 человек. Лежат в больницах с коронавирусом 94 пациента. Наибольший прирост зафиксировали Старооскольском горокруге, Белгороде и Губкинском горокруге.
За два месяца, с сентября по ноябрь, в Белгородской области стало в 19 раз больше заражений ковидом. По состоянию на 3 ноября число заболевших выросло на 194 человека.