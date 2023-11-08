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Вакцинация

Никаких QR-кодов: белгородцам в этом сезоне не нужно вакцинироваться от ковида

8 ноября 2023, 10:22
Фото: 1MI
Вакцинация

Роспотребнадзор: вакцинация от коронавируса в этом сезоне не потребуется

Глава Роспотребнадзора сообщила белгородцам, нужно ли им в этом году прививаться от коронавирусной инфекции и гриппа. Также стало известно о новом варианте COVID, который более заразителен, чем «Омикрон».

О том, нужно ли в этом сезоне делать вакцину от коронавирусной инфекции, рассказала глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила, что в этом году риски минимальны, поэтому иммунизироваться россиянам не предлагают.

Несмотря на это желательно сделать вакцину против вируса гриппа. Совсем недавно в России наблюдался небольшой рост заболеваемости.

В то же время по всей России жители начинают чаще болеть COVID-19: за последнюю неделю показатель на 100 тыс. человек увеличился на 31,7%. В Белгородской области коронавирусной инфекцией в сентябре заболели 10 человек, а в начале ноября — уже 194 человека.

Также в стране выявили десять случаев инфицирования новым вариантом коронавируса «Пирола». Этот штамм более заразителен, чем «Омикрон», отметили в Роспотребнадзоре.

За последние два месяца в 19 раз больше белгородцев заболели COVID-19
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#Белгородская область#Вакцина#Коронавирус#Белгород#Александра Склярова
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