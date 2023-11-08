Никаких QR-кодов: белгородцам в этом сезоне не нужно вакцинироваться от ковида

В то же время по всей России жители начинают чаще болеть COVID-19: за последнюю неделю показатель на 100 тыс. человек увеличился на 31,7%. В Белгородской области коронавирусной инфекцией в сентябре заболели 10 человек, а в начале ноября — уже 194 человека.