Никаких QR-кодов: белгородцам в этом сезоне не нужно вакцинироваться от ковида

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
О том, нужно ли в этом сезоне делать вакцину от коронавирусной инфекции, рассказала глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила, что в этом году риски минимальны, поэтому иммунизироваться россиянам не предлагают.
Несмотря на это желательно сделать вакцину против вируса гриппа. Совсем недавно в России наблюдался небольшой рост заболеваемости.
В то же время по всей России жители начинают чаще болеть COVID-19: за последнюю неделю показатель на 100 тыс. человек увеличился на 31,7%. В Белгородской области коронавирусной инфекцией в сентябре заболели 10 человек, а в начале ноября — уже 194 человека.
Также в стране выявили десять случаев инфицирования новым вариантом коронавируса «Пирола». Этот штамм более заразителен, чем «Омикрон», отметили в Роспотребнадзоре.