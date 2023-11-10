Число заболевших растёт: что происходит с коронавирусом в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
За минувшую неделю коронавирусной инфекцией заразились 200 белгородцев. При этом выздоровели 128 человек. Всего в регионе госпитализированы 94 пациента с ковидом, сообщается в региональном оперштабе.
Наибольший прирост заразившихся коронавирусной инфекцией был в Старооскольском горокруге, Белгороде и Губкинском горокруге — 90, 39 и 30 человек соответственно.
Напомним, что с сентября по ноябрь в Белгородской области в 19 раз выросло количество заразившихся жителей. Если в сентябре заболевших было порядка 10 человек, то уже в ноябре их количество составило 194 человека.
При этом глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова сообщает, что необходимости в прививках от СOVID-19 сейчас нет.