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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Коронавирус

Число заболевших растёт: что происходит с коронавирусом в Белгородской области

10 ноября 2023, 14:31
Фото: Midjourney
Коронавирус

200 заболевших COVID-19 нашли в Белгородской области за неделю

В регионе стало больше заражённых коронавирусной инфекцией. Однако глава федерального Роспотребнадзора утверждает, что прививки от COVID-19 необязательны.

За минувшую неделю коронавирусной инфекцией заразились 200 белгородцев. При этом выздоровели 128 человек. Всего в регионе госпитализированы 94 пациента с ковидом, сообщается в региональном оперштабе.

Наибольший прирост заразившихся коронавирусной инфекцией был в Старооскольском горокруге, Белгороде и Губкинском горокруге — 90, 39 и 30 человек соответственно.

Напомним, что с сентября по ноябрь в Белгородской области в 19 раз выросло количество заразившихся жителей. Если в сентябре заболевших было порядка 10 человек, то уже в ноябре их количество составило 194 человека.

При этом глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова сообщает, что необходимости в прививках от СOVID-19 сейчас нет.

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#Белгородская область#Коронавирус#Белгород#Александра Склярова#Заболевшие
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