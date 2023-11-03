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За последние два месяца в 19 раз больше белгородцев заболели COVID-19

За последние два месяца в 19 раз больше белгородцев заболели COVID-19

3 ноября 2023, 10:06
Фото: 1MI
Количество заболевших коронавирусной инфекцией за последние два месяца возросло в 19 раз: в сентябре за неделю наблюдались десять болеющих COVID-19, в ноябре же это число достигло 194 человек. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.
Сюжет
Ковид

По состоянию на 3 ноября, в Белгородской области за неделю число заболевших коронавирусной инфекцией жителей возросло на 194 человека. Из них 89 людям потребовалась госпитализация. При этом, выздоровели 179 белгородцев.

В прошлом месяце, в начале октября, за неделю коронавирусом заболели 103 человека. Выздоровели — 85 человек. Однако в сентябре картина была совсем другой: за первые восемь дней месяца коронавирусной инфекцией заразились всего десять человек, полностью пошли на поправку — 11 белгородцев.

Напомним, что коронавирусная инфекция не обошла стороной и белгородских врачей. В регионе с 2020 по 2022 год от ковида умер 21 работник медучреждений.

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Фото: группа "Коронавирус. Оперштаб Белгородской области"
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#Белгородская область#Белгород#Ковид#Александра Склярова#Коронавирусная инфекция
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