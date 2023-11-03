За последние два месяца в 19 раз больше белгородцев заболели COVID-19

В прошлом месяце, в начале октября, за неделю коронавирусом заболели 103 человека. Выздоровели — 85 человек. Однако в сентябре картина была совсем другой: за первые восемь дней месяца коронавирусной инфекцией заразились всего десять человек, полностью пошли на поправку — 11 белгородцев.