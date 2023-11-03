За последние два месяца в 19 раз больше белгородцев заболели COVID-19

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По состоянию на 3 ноября, в Белгородской области за неделю число заболевших коронавирусной инфекцией жителей возросло на 194 человека. Из них 89 людям потребовалась госпитализация. При этом, выздоровели 179 белгородцев.
В прошлом месяце, в начале октября, за неделю коронавирусом заболели 103 человека. Выздоровели — 85 человек. Однако в сентябре картина была совсем другой: за первые восемь дней месяца коронавирусной инфекцией заразились всего десять человек, полностью пошли на поправку — 11 белгородцев.
Напомним, что коронавирусная инфекция не обошла стороной и белгородских врачей. В регионе с 2020 по 2022 год от ковида умер 21 работник медучреждений.