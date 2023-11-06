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Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

В двух районах Белгородской области выросло количество заболевших ковидом

В двух районах Белгородской области выросло количество заболевших ковидом

6 ноября 2023, 18:32
Фото: 1MI
В Вейделевском и Ракитянском районе количество заболевших больше, чем в остальных районах.

По словам министра здравоохранения области Андрея Иконникова, за неделю в регионе ковидом заболели 99 человек, ОРВИ и гриппом — 731 человек. По ОРВИ и гриппу число обращений снизилось на 4,7%.

В стационаре ситуация стабильна. На прошлой неделе в ковидном госпитале Старого Оскола было 83 человека, сегодня — 81. В детской областной больнице — 14 человек, сегодня — 13. Ни один район не превысил показатели. Но видим, что количество заболевших в Вейделевке и Ракитном больше, чем в остальных районах, но это всё равно в пределах, не больше прошлого года.
Андрей Иконников

Напомним, что количество заболевших коронавирусом в регионе за два месяца выросло в 19 раз.

За последние два месяца в 19 раз больше белгородцев заболели COVID-19
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#Белгородская область#Медицина#Вейделевский район#Ракитянский район#Коронавирус#Белгород#Алина Харина#Заболеваемость ОРВИ
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