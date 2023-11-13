Осталось три красивые даты: белгородцы штурмовали ЗАГСы 11.11

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В субботу, 11 ноября, была очередная в этом году красивая дата для заключения брака. В этот день — 11.11.2023 — 80 пар сыграли свадьбу на территории Белгородской области.
Всего же за прошедшую неделю в регионе состоялось 180 свадеб.
В ЗАГСе ранее назвали все красивые даты для заключения брака. В их число, помимо 11.11.2023, вошли: 23.11.2023, 12.12.2023 и 23.12.2023. В другую красивую дату, 23.09.2023, брак зарегистрировали 158 пар.
Всего за первый месяц осени в Белгородской области зарегистрировали 1222 брака. Чаще всего невестами становились в возрасте от 18 до 24 лет, а женихами — от 25 до 29 лет.