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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Свадьба

Осталось три красивые даты: белгородцы штурмовали ЗАГСы 11.11

13 ноября 2023, 12:07
Фото: Midjourney
Свадьба

В красивую дату браки заключили 80 пар в Белгородской области

В минувшую субботу в белгородских ЗАГСах свадьбу сыграли 80 пар. Белгородцы решили узаконить свои отношения в красивую дату — 11.11.2023. Подробности сообщила руководитель областного ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

В субботу, 11 ноября, была очередная в этом году красивая дата для заключения брака. В этот день — 11.11.2023 — 80 пар сыграли свадьбу на территории Белгородской области.

Всего же за прошедшую неделю в регионе состоялось 180 свадеб.

В ЗАГСе ранее назвали все красивые даты для заключения брака. В их число, помимо 11.11.2023, вошли: 23.11.2023, 12.12.2023 и 23.12.2023. В другую красивую дату, 23.09.2023, брак зарегистрировали 158 пар.

Всего за первый месяц осени в Белгородской области зарегистрировали 1222 брака. Чаще всего невестами становились в возрасте от 18 до 24 лет, а женихами — от 25 до 29 лет.

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