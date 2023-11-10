Не только чиновники: белгородского медика обвинили в получении взяток

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В Белгородской области возбудили уголовное дело против врача общей практики. 56-летнюю женщину обвиняют в получении взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. рублей (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).
В прокуратуре Губкина поддержали обвинение в отношении врача местной ЦРБ. Обвиняемая получила от знакомых незаконные денежные вознаграждения. Взамен она выдавала людям фиктивные листки нетрудоспособности.
Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.
Накануне стало известно, что экс-сотрудника белгородского МЧС оштрафовали на 950 тыс. рублей за получение взяток и злоупотребление полномочиями. Фигурант получал денежное вознаграждение от руководства коммерческих фирм. Приговор в отношении бывшего должностного лица пока не вступил в силу.