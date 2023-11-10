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Взятка

Не только чиновники: белгородского медика обвинили в получении взяток

10 ноября 2023, 11:41
Фото: 1MI
Взятка

В Белгородской области врача будут судить за взятки

По версии прокуратуры, врач Губкинской ЦРБ получала деньги от знакомых. Взамен она выдавала горожанам фиктивные листки нетрудоспособности. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

В Белгородской области возбудили уголовное дело против врача общей практики. 56-летнюю женщину обвиняют в получении взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. рублей (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

В прокуратуре Губкина поддержали обвинение в отношении врача местной ЦРБ. Обвиняемая получила от знакомых незаконные денежные вознаграждения. Взамен она выдавала людям фиктивные листки нетрудоспособности.

Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

Накануне стало известно, что экс-сотрудника белгородского МЧС оштрафовали на 950 тыс. рублей за получение взяток и злоупотребление полномочиями. Фигурант получал денежное вознаграждение от руководства коммерческих фирм. Приговор в отношении бывшего должностного лица пока не вступил в силу.

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#Белгородская область#Коррупция#Больница#Уголовное дело#Врач#Взятка#Белгород#Наталья Корявых#Губкинский горокруг
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