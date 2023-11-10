Не только чиновники: белгородского медика обвинили в получении взяток

Накануне стало известно, что экс-сотрудника белгородского МЧС оштрафовали на 950 тыс. рублей за получение взяток и злоупотребление полномочиями. Фигурант получал денежное вознаграждение от руководства коммерческих фирм. Приговор в отношении бывшего должностного лица пока не вступил в силу.