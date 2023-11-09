Кто фигурирует в возможном уголовном деле против экс-заммэра Белгорода Романчукевича?

Как сообщается, Романчукевичу вменяют преступления в период, когда он ещё работал в мэрии Липецка главой управления благоустройства. По данным «Абирега», работу по делу экс-заммэра ведут в Москве. Собеседник издания рассказал, что фигурирует в деле команда из Липецка, работавшая ранее в белгородской администрации. Двоих фигурантов якобы задержали ещё в августе, а они «сдали» бывшего вице-мэра Белгорода.