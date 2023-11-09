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Published Сегодня, 09:34

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Хищение

Кто фигурирует в возможном уголовном деле против экс-заммэра Белгорода Романчукевича?

9 ноября 2023, 09:34
Фото: 1MI
Хищение

«Абирег»: дело против экс-заммэра Белгорода Романчукевича ведётся в Москве

Экс-главу департамента городского хозяйства якобы подозревают в хищении 28,5 млн рублей. Официальных подтверждений от силовиков на этот счёт до сих пор не поступало. Пока известно, что в деле фигурируют липецкие чиновники, пишет «Абирег».

Стали известны новые подробности в деле бывшего вице-мэра Белгорода Алексея Романчукевича. Официального подтверждения силовиков о возбуждении уголовного дела пока нет, однако в СМИ пишут о том, что в истории замешана «липецкая команда из мэрии Белгорода».

Как сообщается, Романчукевичу вменяют преступления в период, когда он ещё работал в мэрии Липецка главой управления благоустройства. По данным «Абирега», работу по делу экс-заммэра ведут в Москве. Собеседник издания рассказал, что фигурирует в деле команда из Липецка, работавшая ранее в белгородской администрации. Двоих фигурантов якобы задержали ещё в августе, а они «сдали» бывшего вице-мэра Белгорода.

Также изданию стало известно о показаниях ещё одного свидетеля. «Абирег» предполагает, что речь может идти о бывшем вице-губернаторе Белгородской области по ЖКХ Константине Полежаеве. Его задержали ещё в июле по подозрению в получении взятки.

Напомним, Алексея Романчукевича якобы подозревают в хищении 28,5 млн рублей. Сообщается, что его ещё не задержали.

Добавим, что на момент публикации страница бывшего заммэра «ВКонтакте» удалена.

Экс-глава департамента городского хозяйства Белгорода попал под уголовное дело?
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#Белгородская область#Мошенничество#Уголовное дело#Липецкая область#Департамент городского хозяйства#Мэрия#Белгород#Наталья Корявых#Алексей Романчукевич#Подозрение
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