Кто фигурирует в возможном уголовном деле против экс-заммэра Белгорода Романчукевича?

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Стали известны новые подробности в деле бывшего вице-мэра Белгорода Алексея Романчукевича. Официального подтверждения силовиков о возбуждении уголовного дела пока нет, однако в СМИ пишут о том, что в истории замешана «липецкая команда из мэрии Белгорода».
Как сообщается, Романчукевичу вменяют преступления в период, когда он ещё работал в мэрии Липецка главой управления благоустройства. По данным «Абирега», работу по делу экс-заммэра ведут в Москве. Собеседник издания рассказал, что фигурирует в деле команда из Липецка, работавшая ранее в белгородской администрации. Двоих фигурантов якобы задержали ещё в августе, а они «сдали» бывшего вице-мэра Белгорода.
Также изданию стало известно о показаниях ещё одного свидетеля. «Абирег» предполагает, что речь может идти о бывшем вице-губернаторе Белгородской области по ЖКХ Константине Полежаеве. Его задержали ещё в июле по подозрению в получении взятки.
Напомним, Алексея Романчукевича якобы подозревают в хищении 28,5 млн рублей. Сообщается, что его ещё не задержали.
Добавим, что на момент публикации страница бывшего заммэра «ВКонтакте» удалена.