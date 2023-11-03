Двух белгородских ветврачей осудили за взятку и за оформление ложных документов

Ветеринарные врачи оформляли документы с ложными сведениями и публиковали их в государственную информационную систему. Всего за эти действия белгородцы получили взятку в размере более 2 млн рублей. Теперь каждому из них предстоит оплатить штраф по 5 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

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