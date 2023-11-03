Двух белгородских ветврачей осудили за взятку и за оформление ложных документов

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
По известным данным, несколько бывших ветеринарных врачей получили взятку от представителя юрлица, который занимается реализацией мясной продукции. Общая сумма взятки составила 165 тыс. рублей.
За взятку врачи оформили ветеринарные свидетельства в электронной форме и внесли в государственную информационную систему ложные сведения о реализации подконтрольной мясной продукции из курируемого ветврачами мясокомбината. За подобные документы белгородцы получили от другого юрлица ещё 2 млн 145 тыс. рублей.
Кроме этого, осуждённые заполняли другие документы, с помощью чего обманывали юрлица, которые приобретали мясную продукцию в курируемом ветврачами мясокомбинате. По факту товар принадлежал иным производителям.
В отношении двух бывших сотрудников ветеринарной службы региона возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 290 («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору») и части 2 статьи 292 («Служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства») УК РФ.
Суд приговорил их к штрафам в размере 5,5 млн рублей и 5 млн рублей с лишением права занимать должности в госорганах, органах местного самоуправления и другие, связанные с осуществлением функции представителя власти, на протяжении 14 и 12 лет.
Приговор ещё не вступил в законную силу.