Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Двух белгородских ветврачей осудили за взятку и за оформление ложных документов

Двух белгородских ветврачей осудили за взятку и за оформление ложных документов

3 ноября 2023, 13:57
Фото: 1MI
Ветеринарные врачи оформляли документы с ложными сведениями и публиковали их в государственную информационную систему. Всего за эти действия белгородцы получили взятку в размере более 2 млн рублей. Теперь каждому из них предстоит оплатить штраф по 5 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Взятка

По известным данным, несколько бывших ветеринарных врачей получили взятку от представителя юрлица, который занимается реализацией мясной продукции. Общая сумма взятки составила 165 тыс. рублей.

За взятку врачи оформили ветеринарные свидетельства в электронной форме и внесли в государственную информационную систему ложные сведения о реализации подконтрольной мясной продукции из курируемого ветврачами мясокомбината. За подобные документы белгородцы получили от другого юрлица ещё 2 млн 145 тыс. рублей.

Кроме этого, осуждённые заполняли другие документы, с помощью чего обманывали юрлица, которые приобретали мясную продукцию в курируемом ветврачами мясокомбинате. По факту товар принадлежал иным производителям.

В отношении двух бывших сотрудников ветеринарной службы региона возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 290 («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору») и части 2 статьи 292 («Служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства») УК РФ.

Суд приговорил их к штрафам в размере 5,5 млн рублей и 5 млн рублей с лишением права занимать должности в госорганах, органах местного самоуправления и другие, связанные с осуществлением функции представителя власти, на протяжении 14 и 12 лет.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Белгородская ФСБ задержала замдиректора филиала энергетической компании за взятку
Узнать подробнее
Читайте также:
Работники белгородского фонда соцстрахования отказались от проверки ЯГОКа за взяткуДва чиновника в Белгороде попались на крупной взятке от строительной фирмыБелгородский студент попал под суд за попытку дать взятки преподавателям вуза
#Белгородская область#Взятка#Белгород#Ветврач#Александра Склярова#Взятка врачу
Подпишитесь
Неустановленные лица: подробности дела о махинациях с участием «Белагромаш-Сервис»
Сегодня, 09:26
Неудачно встал: владельца машины с логотипом PornHub оштрафовали в Белгороде
Сегодня, 13:31
Не только кино: белгородские медики используют для операций три измерения и 3D-очки
Сегодня, 12:47
Череп ребёнка нашли во время раскопок Белого квартала в Белгороде
Сегодня, 12:21
Праздник к нам приходит: кто поставляет мэрии Белгорода карнавальные украшения?
Сегодня, 13:02
Тише-тише, муж услышит: белгородцы назвали сумму, которую должен зарабатывать мужчина
Сегодня, 07:54