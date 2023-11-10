Белгородец предложил знакомой спастись от уголовки за взятку, но сам попал под суд

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
26-летний житель Белгородской области узнал, что в доме его знакомой прошёл обыск, в результате которого на неё могли возбудить уголовное дело за совершение тяжкого преступления. Тогда белгородец предложил родственнице обвиняемой передать деньги правоохранительным органам, чтобы те не возбуждали дело.
Жительница региона согласилась. Знакомая, выступив посредником, передала белгородцу деньги в размере 2 500 000 рублей, которые он потратил на своё усмотрение. Для решения вопроса мужчина потребовал ещё 2 500 000 рублей, но женщина ему отказала.
В конце концов против белгородки возбудили уголовное дело. Она в свою очередь сообщила правоохранительным органам о краже денег.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество. Ему назначили три года лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 300 тыс. рублей.
Приговор в законную силу ещё не вступил.