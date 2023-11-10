Белгородец предложил знакомой спастись от уголовки за взятку, но сам попал под суд

Белгородцу назначили тюремный срок и штраф за мошенничество

Мужчина узнал, что в отношении его знакомой могут возбудить уголовное дело, и предложил ей помочь. Девушка передала мужчине 2,5 млн рублей, чтобы дело не дошло до уголовного дела. Затем белгородец потребовал ещё столько же денег, сообщили в региональной прокуратуре.