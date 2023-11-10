Белгородку попросили принести бинты в больницу. Иконников ответил, законно ли это

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Жительница Белгорода сообщила, что собралась удалять родинку в поликлинике №1 у хирурга. Записалась на приём, но прийти с пустыми руками ей не дали: врач якобы попросил пациентку принести с собой стерильные перчатки, бинты, пластырь и пелёнку.
У белгородки возник вполне резонный вопрос: «Почему я должна это покупать?» На него поспешил ответить министр здравоохранения Андрей Иконников. По его словам, перчатки с собой приносить не нужно: ими обеспечивает сама медицинская организация. А что насчёт остальных вещей?
Перчатки с собой точно приносить не нужно — это расходные материалы для работы медицинского персонала, ими обеспечивает медицинская организация. Расходные материалы для амбулаторной плановой помощи в территориальную программу госгарантий не включены.
Андрей Иконников
Напомним, что в сентябре в Дубовской поликлинике и горбольнице №2 обещали провести проверку после прямой линии. Там белгородцы пожаловались, что пациентов просят самостоятельно покупать себе шприцы, а младший медперсонал — катетеры-бабочки для пациентов со сложными венами. Об итогах проверки официально не сообщалось.