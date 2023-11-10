Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Бинты

Белгородку попросили принести бинты в больницу. Иконников ответил, законно ли это

10 ноября 2023, 08:11
Фото: 1MI
Бинты

Белгородцев просят приносить с собой расходные материалы для операций

В Сети министр здравоохранения ответил белгородцам, какие материалы пациенты должны покупать для операций самостоятельно, а какими их обеспечивают медорганизации. Оказалось, что стерильные перчатки покупать не надо, а всё остальное, возможно, придётся.

Жительница Белгорода сообщила, что собралась удалять родинку в поликлинике №1 у хирурга. Записалась на приём, но прийти с пустыми руками ей не дали: врач якобы попросил пациентку принести с собой стерильные перчатки, бинты, пластырь и пелёнку.

У белгородки возник вполне резонный вопрос: «Почему я должна это покупать?» На него поспешил ответить министр здравоохранения Андрей Иконников. По его словам, перчатки с собой приносить не нужно: ими обеспечивает сама медицинская организация. А что насчёт остальных вещей?

Перчатки с собой точно приносить не нужно — это расходные материалы для работы медицинского персонала, ими обеспечивает медицинская организация. Расходные материалы для амбулаторной плановой помощи в территориальную программу госгарантий не включены.
Андрей Иконников

Напомним, что в сентябре в Дубовской поликлинике и горбольнице №2 обещали провести проверку после прямой линии. Там белгородцы пожаловались, что пациентов просят самостоятельно покупать себе шприцы, а младший медперсонал — катетеры-бабочки для пациентов со сложными венами. Об итогах проверки официально не сообщалось.

Впервые за четыре года: в Белгороде провели уникальную операцию
Узнать подробнее
Читайте также:
Врачам больницы под Белгородом пообещали вернуть потерянные деньги при одном условииВалуйская школа собирает с родителей деньги на туалетную бумагу и водуБелгородские хирурги расскажут о помощи военным в зоне СВО на федеральном канале
#Белгородская область#Медицина#Новости Белгорода#Поликлиника#Белгород#Андрей иконников#Расходные материалы#Александра Склярова#Бинты
Подпишитесь
«Троих сотрудников увезли»: в управление образования Белгорода нагрянули силовики?
Сегодня, 06:33
Новогодний подарок к праздникам пообещала преподнести мэрия жителям Белгорода
Сегодня, 07:30
По Белгородской области вновь ударили «Копьём»
Сегодня, 06:57
30 очагов и 44 нарушения: за год сотни белгородских детей заболели ветряной оспой
Сегодня, 08:32
«Сквозь боль и страх»: 11-летний белгородец рассказал, как спасал отца из-под завалов
Сегодня, 09:03