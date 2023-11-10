Белгородку попросили принести бинты в больницу. Иконников ответил, законно ли это

У белгородки возник вполне резонный вопрос: «Почему я должна это покупать?» На него поспешил ответить министр здравоохранения Андрей Иконников. По его словам, перчатки с собой приносить не нужно: ими обеспечивает сама медицинская организация. А что насчёт остальных вещей?