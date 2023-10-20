Врачам больницы под Белгородом пообещали вернуть потерянные деньги при одном условии

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Министр здравоохранения Андрей Иконников встретился с работниками Томаровской районной больницы, чтобы обсудить возникшую проблему: ранее им не выплатили стимулирующие выплаты, поэтому белгородцы дошли до губернатора. На встрече с главврачом Евгением Сучалкиным и другим медперсоналом министр объяснил, как формируется их зарплата.
Медицинские организации, работающие в ОМС, получают финансовые средства за подушевой норматив, а также за пролеченного больного в стационаре и за профилактические мероприятия (за последние два критерия приходят средства по факту их выполнения).
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
В случае, если какие-либо профилактические мероприятия не будут выполнены, все средства пойдут не в зарплату медперсоналу, а на закупку лекарств, расходных материалов и на другие нужды. В случае с работниками Томаровской больницы не был выполнен план по диспансеризации.
Невыполнение является основанием не платить стимулирующие выплаты — с точки зрения закона все соблюдено, но есть вопросы к градации. Нужен индивидуальный подход: кто-то не выполнил план на 5%, а кто-то — на 50%. Дал поручение главному врачу выяснить ситуацию и рассматривать каждый случай.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
Чиновник договорился с главврачом больницы, что если план по профилактике будет выполнен, то всем работникам не только компенсируют сумму по критериям, но и выплатят премию.