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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Встреча министра с медперсоналом больницы

Врачам больницы под Белгородом пообещали вернуть потерянные деньги при одном условии

20 октября 2023, 13:55
Фото: telegram-канал министра здравоохранения Андрея Иконникова
Встреча министра с медперсоналом больницы

Медперсоналу белгородской ЦРБ пообещали выплатить премию после выполнения плана

Министр здравоохранения области посетил Томаровскую больницу, медперсонал которой жаловался на отсутствие стимулирующих выплат. Он пообещал работникам при следующем выполнении плана, помимо выплат, выдать премии.

Министр здравоохранения Андрей Иконников встретился с работниками Томаровской районной больницы, чтобы обсудить возникшую проблему: ранее им не выплатили стимулирующие выплаты, поэтому белгородцы дошли до губернатора. На встрече с главврачом Евгением Сучалкиным и другим медперсоналом министр объяснил, как формируется их зарплата.

Медицинские организации, работающие в ОМС, получают финансовые средства за подушевой норматив, а также за пролеченного больного в стационаре и за профилактические мероприятия (за последние два критерия приходят средства по факту их выполнения).
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области

В случае, если какие-либо профилактические мероприятия не будут выполнены, все средства пойдут не в зарплату медперсоналу, а на закупку лекарств, расходных материалов и на другие нужды. В случае с работниками Томаровской больницы не был выполнен план по диспансеризации.

Невыполнение является основанием не платить стимулирующие выплаты — с точки зрения закона все соблюдено, но есть вопросы к градации. Нужен индивидуальный подход: кто-то не выполнил план на 5%, а кто-то — на 50%. Дал поручение главному врачу выяснить ситуацию и рассматривать каждый случай.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области

Чиновник договорился с главврачом больницы, что если план по профилактике будет выполнен, то всем работникам не только компенсируют сумму по критериям, но и выплатят премию.

«План не выполнили»: врачей больницы под Белгородом лишили стимулирующих выплат
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