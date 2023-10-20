Врачам больницы под Белгородом пообещали вернуть потерянные деньги при одном условии

В случае, если какие-либо профилактические мероприятия не будут выполнены, все средства пойдут не в зарплату медперсоналу, а на закупку лекарств, расходных материалов и на другие нужды. В случае с работниками Томаровской больницы не был выполнен план по диспансеризации.