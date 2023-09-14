В поликлинике под Белгородом и горбольнице № 2 проведут проверки после прямой линии

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
По медицинским вопросам к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились сразу несколько жительниц: они рассказали о том, что медучреждения заставляют их самостоятельно покупать шприцы и катетеры-бабочки.
Так, одна женщина сообщила, что в Дубовской поликлинике при назначении уколов врачи просят пациентов самостоятельно покупать себе шприцы.
Во второй городской больнице похожая ситуация с младшим медперсоналом. Начальство якобы не хочет покупать катетеры-бабочки для пациентов со сложными венами, поэтому медсёстры вынуждены приобретать их за свой счёт.
В прямом эфире глава региона ответил, что такого быть не должно. Он отметил, что у региона «есть средства, чтобы таких глупостей не было». В обоих случаях будет проведена служебная проверка.
Напомним, что подобная жалоба поступала в апреле министру здравоохранения Андрею Иконникову. Женщина сообщила, что при назначении инъекций для инвалидов в поликлинике №1 нет шприцов. Иконников сообщил, что по системе ОМС шприцы должны предоставлять бесплатно.