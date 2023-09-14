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Шприцы

В поликлинике под Белгородом и горбольнице № 2 проведут проверки после прямой линии

14 сентября 2023, 09:25
Фото: 1MI
Шприцы
Сообщается, что пациенты за свой счёт покупали шприцы, а медсёстры якобы сами приобретали катетеры-бабочки. По жалобам проведут служебную проверку, отметил Гладков в ходе большой прямой линии.

По медицинским вопросам к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратились сразу несколько жительниц: они рассказали о том, что медучреждения заставляют их самостоятельно покупать шприцы и катетеры-бабочки.

Так, одна женщина сообщила, что в Дубовской поликлинике при назначении уколов врачи просят пациентов самостоятельно покупать себе шприцы.

Во второй городской больнице похожая ситуация с младшим медперсоналом. Начальство якобы не хочет покупать катетеры-бабочки для пациентов со сложными венами, поэтому медсёстры вынуждены приобретать их за свой счёт.

В прямом эфире глава региона ответил, что такого быть не должно. Он отметил, что у региона «есть средства, чтобы таких глупостей не было». В обоих случаях будет проведена служебная проверка.

Напомним, что подобная жалоба поступала в апреле министру здравоохранения Андрею Иконникову. Женщина сообщила, что при назначении инъекций для инвалидов в поликлинике №1 нет шприцов. Иконников сообщил, что по системе ОМС шприцы должны предоставлять бесплатно.

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#Медицина#Белгородский район#Горбольница №2#Новости Белгорода#Поликлиника#Белгород#Вячеслав Гладков#Шприц#Александра Склярова#Катетеры
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