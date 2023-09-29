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Валуйская школа собирает с родителей деньги на туалетную бумагу и воду

Валуйская школа собирает с родителей деньги на туалетную бумагу и воду

29 сентября 2023, 18:21
Фото: Bel.ru
Жительница Валуйского округа Елена пожаловалась главе муниципалитета Алексею Дыбову на денежные поборы в школе, но номер учебного учреждения не назвала. Чиновник пообещал провести проверку этой информации.

«Почему школам Валуйского округа не выделяют деньги на покупку расходных материалов, таких как туалетная бумага, одноразовые стаканчики, полотенца, мусорные пакеты, мыло. Администрация школы предлагает родителям купить это самим», — написала в сообщении главе Елена. Также она дополнила, что воду для кулеров в школу тоже не завозят и спросила, кто должен её покупать.

Чтобы разобраться в ситуации, Алексей Дыбов попросил женщину скинуть ему личным сообщением название школы и свои контактные данные. И заявил, что из бюджета округа каждой школе выделяются деньги на покупку расходных материалов и питьевой воды.

Что касается приобретения расходных материалов и питьевой воды, денежные средства обязательно предусмотрены в бюджете нашего округа и выделяются всем образовательным учреждениям. Мы детально разберёмся в ситуации.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа

Напомним, в начале сентября родители Белгорода жаловались мэру на детский сад №46, который якобы заставлял их покупать для учреждения ковры и двери. Позже выяснилось, что благотворительные пожертвования решил собрать родительский актив, но все равно мэр Белгорода Валентин Демидов назвал это решение некорректным, так как во всех детсадах города созданы благоприятные условия для нахождения в них детей.

Ковры и двери: белгородка пожаловалась мэру на поборы в детском саду
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#Общество#Нарушения#Школа#Алексей дыбов#Белгород#Валуйский горокруг#Милена Фишер
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