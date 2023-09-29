Валуйская школа собирает с родителей деньги на туалетную бумагу и воду

Напомним, в начале сентября родители Белгорода жаловались мэру на детский сад №46, который якобы заставлял их покупать для учреждения ковры и двери. Позже выяснилось, что благотворительные пожертвования решил собрать родительский актив, но все равно мэр Белгорода Валентин Демидов назвал это решение некорректным, так как во всех детсадах города созданы благоприятные условия для нахождения в них детей.