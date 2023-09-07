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Published Сегодня, 08:34

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Updated Сегодня, 08:36

Виктория и Антон Лысовы на телеканале "Россия-1"

Белгородские хирурги расскажут о помощи военным в зоне СВО на федеральном канале

7 сентября 2023, 08:34
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Виктория и Антон Лысовы на телеканале "Россия-1"
Семью хирургов Викторию и Антона Лысовых, который оперировал военных в зоне СВО, покажут на телеканале «Россия-1». Они расскажут о работе своего волонтёрского движения, отметили в региональном правительстве.

Детских хирургов областной клинической больницы Викторию Лысову и её мужа Антона Лысова покажут в программе «Наши» на телеканале «Россия-1». Семья хирургов расскажет о работе межрегионального волонтёрского движения «Стерильность — фронту!», организатором которого является Виктория Лысова.

Белгородка поблагодарила всех участников волонтёрской группы и отметила, что с гордостью расскажет о работе их организации и целях.

Антон Лысов же полгода работал в госпитале в зоне СВО, где оперировал раненых военнослужащих.

Дата выхода выпуска программы пока не известна.

Отметим, что белгородская волонтёрская организация «Стерильность — фронту!» с весны 2022 года помогает российским военнослужащим. Волонтёры производят расходные материалы для операций и формируют индивидуальные перевязочные пакеты, аптечки и рюкзаки, которые затем отправляют военным в зону СВО.

Виктория и Антон Лысовы на телеканале "Россия-1"Виктория и Антон Лысовы на телеканале "Россия-1"
Виктория и Антон Лысовы на телеканале "Россия-1"Виктория и Антон Лысовы на телеканале "Россия-1"
Виктория и Антон Лысовы на телеканале "Россия-1"Виктория и Антон Лысовы на телеканале "Россия-1"
Виктория и Антон Лысовы на телеканале "Россия-1"
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
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#Белгородская область#Хирургия#Волонтёры#Белгород#Волонтёры-медики#СВО#Александра Склярова#Военные хирурги
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