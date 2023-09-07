Белгородские хирурги расскажут о помощи военным в зоне СВО на федеральном канале

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Детских хирургов областной клинической больницы Викторию Лысову и её мужа Антона Лысова покажут в программе «Наши» на телеканале «Россия-1». Семья хирургов расскажет о работе межрегионального волонтёрского движения «Стерильность — фронту!», организатором которого является Виктория Лысова.
Белгородка поблагодарила всех участников волонтёрской группы и отметила, что с гордостью расскажет о работе их организации и целях.
Антон Лысов же полгода работал в госпитале в зоне СВО, где оперировал раненых военнослужащих.
Дата выхода выпуска программы пока не известна.
Отметим, что белгородская волонтёрская организация «Стерильность — фронту!» с весны 2022 года помогает российским военнослужащим. Волонтёры производят расходные материалы для операций и формируют индивидуальные перевязочные пакеты, аптечки и рюкзаки, которые затем отправляют военным в зону СВО.