Белгородские хирурги расскажут о помощи военным в зоне СВО на федеральном канале

Отметим, что белгородская волонтёрская организация «Стерильность — фронту!» с весны 2022 года помогает российским военнослужащим. Волонтёры производят расходные материалы для операций и формируют индивидуальные перевязочные пакеты, аптечки и рюкзаки, которые затем отправляют военным в зону СВО.