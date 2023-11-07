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Беспилотник

СМИ: ВСУ пообещали Белгородской области масштабные атаки беспилотников

7 ноября 2023, 10:07
Фото: Midjourney
Беспилотник

Генерал ВСУ Баранов анонсировал зимние атаки на российское приграничье

Сделать это планируется, чтобы закрепить «успехи» ВСУ. Об увеличении атак предстоящей зимой сообщили журналисты «Брянских новостей» со ссылкой на военачальника Украины Сергея Баранова. Ранее он дал интервью британскому изданию The Independent.

Украинский генерал Сергей Баранов пообещал увеличить атаки беспилотников на Брянскую и Белгородскую области, а также другие приграничные регионы России. Произойти это должно уже предстоящей зимой.

Баранов объяснил, что такое решение связано со сложностями проведения наземных атак в нынешних погодных условиях, и отметил, что у Украины есть некие «значительные успехи».

Кроме этого, Киев ждёт многочисленные контратаки со стороны России.

Русские осторожны, у них много людей и много ресурсов.
Сергей Баранов

Военачальник обратился к западным партнёрам Украины и попросил их продолжать снабжать ВСУ боеприпасами. По его мнению, они смогут добиться успеха, если будут расходовать столько же боеприпасов, сколько и Россия.

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#Белгородская область#Беспилотник#Брянская область#Белгород#Приграничье#Атака ВСУ#Александра Склярова
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