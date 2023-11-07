СМИ: ВСУ пообещали Белгородской области масштабные атаки беспилотников

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Украинский генерал Сергей Баранов пообещал увеличить атаки беспилотников на Брянскую и Белгородскую области, а также другие приграничные регионы России. Произойти это должно уже предстоящей зимой.
Баранов объяснил, что такое решение связано со сложностями проведения наземных атак в нынешних погодных условиях, и отметил, что у Украины есть некие «значительные успехи».
Кроме этого, Киев ждёт многочисленные контратаки со стороны России.
Русские осторожны, у них много людей и много ресурсов.
Сергей Баранов
Военачальник обратился к западным партнёрам Украины и попросил их продолжать снабжать ВСУ боеприпасами. По его мнению, они смогут добиться успеха, если будут расходовать столько же боеприпасов, сколько и Россия.