Атаки беспилотников: ВСУ продолжают наносить удары по белгородскому приграничью

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. 22 октября октября атакам противника подверглись пять районов региона. В основном, по белгородским сёлам били с помощью беспилотников. Обошлось без последствий.
В Борисовском районе на окраине Цаповки противник сбросил взрывное устройство с квадрокоптера. Ещё два взрывных устройства БПЛА сбросил в селе Сподарюшино Грайворонского горокруга. Также в округе атаке миномёта подверглась село Дроновка.
В Краснояружском районе под артобстрел попало село Вязовое. Зафиксировали четыре прилёта. В Шебекинском городском округе из миномётов ударили по Новой Таволжанке и хутору Стадников — по два прилёта. По МАПП «Шебекино» ВСУ выпустили два гранатомётных выстрела. В селе Муром с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса.
Кроме того, над Яковлевским горокругом сработала система ПВО. Она сбила БПЛА в районе села Задельное.