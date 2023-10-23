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Пять районов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки

Атаки беспилотников: ВСУ продолжают наносить удары по белгородскому приграничью

23 октября 2023, 08:35
Фото: Midjourney

Пять районов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки

Накануне противник атаковал пять районов области, преимущественно с помощью беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
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Обстрел

ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. 22 октября октября атакам противника подверглись пять районов региона. В основном, по белгородским сёлам били с помощью беспилотников. Обошлось без последствий.

В Борисовском районе на окраине Цаповки противник сбросил взрывное устройство с квадрокоптера. Ещё два взрывных устройства БПЛА сбросил в селе Сподарюшино Грайворонского горокруга. Также в округе атаке миномёта подверглась село Дроновка.

В Краснояружском районе под артобстрел попало село Вязовое. Зафиксировали четыре прилёта. В Шебекинском городском округе из миномётов ударили по Новой Таволжанке и хутору Стадников — по два прилёта. По МАПП «Шебекино» ВСУ выпустили два гранатомётных выстрела. В селе Муром с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса.

Кроме того, над Яковлевским горокругом сработала система ПВО. Она сбила БПЛА в районе села Задельное.

Нарушили воздушное пространство: белгородские пограничники борются с беспилотниками
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