Атаки беспилотников: ВСУ продолжают наносить удары по белгородскому приграничью

В Краснояружском районе под артобстрел попало село Вязовое. Зафиксировали четыре прилёта. В Шебекинском городском округе из миномётов ударили по Новой Таволжанке и хутору Стадников — по два прилёта. По МАПП «Шебекино» ВСУ выпустили два гранатомётных выстрела. В селе Муром с беспилотника сбросили два осколочных боеприпаса.