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ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью БПЛА

ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью БПЛА

19 октября 2023, 19:15
Фото: Bel.ru
Беспилотник сбит силами ПВО. О происшествии рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Вечером 19 октября над Белгородским округом был слышен взрыв — ВСУ вновь пытались атаковать. Пресекла эту попытку система ПВО. Военные сбил в небе беспилотник самолётного типа. Предварительно, никто не пострадал, разрушений тоже нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Напомним, за предыдущие сутки, 18 октября, ВСУ нанесли по Белгородской области почти 100 ударов — атаковали шесть муниципалитетов. В ход шли артиллерия, гранатомёты, беспилотники и осколочные боеприпасы. Никто не пострадал.

ВСУ атаковали белгородское приграничье из артиллерии и гранатомётов
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#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Белгород#ВСУ#Милена Фишер
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