ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью БПЛА

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Вечером 19 октября над Белгородским округом был слышен взрыв — ВСУ вновь пытались атаковать. Пресекла эту попытку система ПВО. Военные сбил в небе беспилотник самолётного типа. Предварительно, никто не пострадал, разрушений тоже нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Напомним, за предыдущие сутки, 18 октября, ВСУ нанесли по Белгородской области почти 100 ударов — атаковали шесть муниципалитетов. В ход шли артиллерия, гранатомёты, беспилотники и осколочные боеприпасы. Никто не пострадал.