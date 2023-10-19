ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью БПЛА

Вечером 19 октября над Белгородским округом был слышен взрыв — ВСУ вновь пытались атаковать. Пресекла эту попытку система ПВО. Военные сбил в небе беспилотник самолётного типа. Предварительно, никто не пострадал, разрушений тоже нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.