Кардинально не повлияло: как стали учиться белгородские школьники после года дистанта

Поэтому в правительстве подытожили, что дистанционное обучение кардинально не повлияло на успеваемость школьников в новом учебном году. Однако каждая школа самостоятельно выстраивает траекторию восполнения учебных дефицитов обучающихся, как правило, путём организации индивидуальных или групповых занятий со школьниками после уроков.