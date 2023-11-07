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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Белгородские власти рассказали об успеваемости школьников после года удалёнки

Кардинально не повлияло: как стали учиться белгородские школьники после года дистанта

7 ноября 2023, 10:05
Фото: Midjourney

Белгородские власти рассказали об успеваемости школьников после года удалёнки

В Белгородской области у школьников началась вторая четверть. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, насколько изменилась успеваемость детей по итогам первой четверти в сравнении с аналогичным периодом удалёнки.

Как отметили в областном правительстве, по данным мониторинга, успеваемость обучающихся школ области по итогам первой четверти 2023-2024 учебного года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически не изменилась.

По итогам первой четверти текущего года средний балл по некоторым предметам был следующий:

математика:

  • 1-4 классы — 4,1
  • 5-6 классы — 3,8

русский язык:

  • 1-4 классы — 4
  • 5-9 классы — 3,8

литературное чтение:

  • 1-4 классы — 4,4
  • 5-9 классы — 4,1

окружающий мир:

  • 1-4 классы — 4,3

В прошлом году средний балл по этим же предметам был следующий:

математика:

  • 1-4 классы — 4,2
  • 5-6 классы — 3,8

русский язык:

  • 1-4 классы — 4
  • 5-9 классы — 3,8

литературное чтение:

  • 1-4 классы — 4,4
  • 5-9 классы — 4,1

окружающий мир:

  • 1-4 классы — 4,3

Поэтому в правительстве подытожили, что дистанционное обучение кардинально не повлияло на успеваемость школьников в новом учебном году. Однако каждая школа самостоятельно выстраивает траекторию восполнения учебных дефицитов обучающихся, как правило, путём организации индивидуальных или групповых занятий со школьниками после уроков.

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#Белгородская область#Школьники#Образование#Белгород#Кристина Семенчук#Дистанционное обучение#Успеваемость
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