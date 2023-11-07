Кардинально не повлияло: как стали учиться белгородские школьники после года дистанта

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Как отметили в областном правительстве, по данным мониторинга, успеваемость обучающихся школ области по итогам первой четверти 2023-2024 учебного года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически не изменилась.
По итогам первой четверти текущего года средний балл по некоторым предметам был следующий:
математика:
русский язык:
литературное чтение:
окружающий мир:
В прошлом году средний балл по этим же предметам был следующий:
математика:
русский язык:
литературное чтение:
окружающий мир:
Поэтому в правительстве подытожили, что дистанционное обучение кардинально не повлияло на успеваемость школьников в новом учебном году. Однако каждая школа самостоятельно выстраивает траекторию восполнения учебных дефицитов обучающихся, как правило, путём организации индивидуальных или групповых занятий со школьниками после уроков.