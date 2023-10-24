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Posted 24 октября, 07:59

Published 24 октября, 07:59

Modified 24 октября, 08:01

Updated 24 октября, 08:01

Министр образования рассказал, будут ли в Белгородской области вводить дистант

В Белгороде вновь перейдут на дистанционный формат обучения: слухи?

24 октября 2023, 07:59
Фото: Midjourney

Министр образования рассказал, будут ли в Белгородской области вводить дистант

Некоторые родители услышали слух о возможном введении дистанционного обучения в Белгородской области и решили поинтересоваться на странице у губернатора о его правдивости. Оказалось, что подобный вопрос рассмотрят уже в ближайшее время.

В Сети распространились слухи о возможной отмене дистанционного формата обучения, поэтому родители детей из «дальних городов» захотели узнать, стоит ли им ожидать отмены очного обучения.

На обращение ответил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин. Он сообщил, что в ближайшее время оперативный штаб рассмотрит «вопрос организации обучения детей в приграничных районах и в Белгороде». Решение примут исходя из оперативной обстановки.

Однако многие родители Белгорода возмутились из-за подобного вопроса и начали просить министра оставить очное обучение. «В дальних городах хоть совсем не учитесь, а Белгород оставьте в покое, нашим детям нужно очное образование», — ответила женщине белгородка.

Другие белгородцы предложили обратившейся перевести ребёнка на дистанционное обучение в вузе, однако та сообщила, что в таких случаях им говорят, либо учиться очно, либо переводиться в другое учреждение.

Напомним, что вчера, 23 октября, одобрили предложение о введении дистанционного обучения в двух школах Красной Яруги. Однако некоторые родители остались недовольны таким решением.

В настоящий момент многие школы в Белгородской области работают в очно-дистанционном формате — 133 учреждения. Полностью в дистанционном формате находятся 92 школы, в очном — 73 школы.

Ответ министра образования региона на обращение белгородкиОтвет министра образования региона на обращение белгородки
Ответ министра образования региона на обращение белгородки
Фото: комментарии губернатора Вячеслава Гладкова
Школы Красной Яруги переведут на дистант после жёсткого обстрела
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#Белгородская область#Белгород#Андрей Милёхин#Дистанционное обучение#Слух#Дистанционка#Александра Склярова#Очное обучение
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