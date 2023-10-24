В Белгороде вновь перейдут на дистанционный формат обучения: слухи?

Министр образования рассказал, будут ли в Белгородской области вводить дистант

Некоторые родители услышали слух о возможном введении дистанционного обучения в Белгородской области и решили поинтересоваться на странице у губернатора о его правдивости. Оказалось, что подобный вопрос рассмотрят уже в ближайшее время.