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Posted Сегодня, 18:38

Published Сегодня, 18:38

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

Гладков рассказал, изменится ли формат обучения в школах Белгорода с новой четверти

Гладков рассказал, изменится ли формат обучения в школах Белгорода с новой четверти

30 октября 2023, 18:38
Фото: Midjourney
Вопрос прозвучал во время прямого эфира главы региона и мэра Белгорода.
Сюжет
Школы

Белгородка поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, изменятся ли условия обучения в школах Белгорода со второй четверти: «По предыдущей информации от министерства образования ограничения должны были действовать до конца первой четверти».

Губернатор заявил, что по школам Белгорода ситуация не изменится. Ранее Вячеслав Гладков уже сообщал, что дистанционного обучения в Белгороде не будет.

Аналогичный вопрос прозвучал и во время прямого эфира мэра Белгорода. Валентин Демидов отметил, что решение о формате обучения в школах принимает оперативный штаб на основе оценки обстановки.

Гладков: дистанционного обучения в Белгороде не будет
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#Школы#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Дистанционное обучение#Оперштаб#Валентин Демидов
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