Гладков рассказал, изменится ли формат обучения в школах Белгорода с новой четверти

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
Белгородка поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, изменятся ли условия обучения в школах Белгорода со второй четверти: «По предыдущей информации от министерства образования ограничения должны были действовать до конца первой четверти».
Губернатор заявил, что по школам Белгорода ситуация не изменится. Ранее Вячеслав Гладков уже сообщал, что дистанционного обучения в Белгороде не будет.
Аналогичный вопрос прозвучал и во время прямого эфира мэра Белгорода. Валентин Демидов отметил, что решение о формате обучения в школах принимает оперативный штаб на основе оценки обстановки.