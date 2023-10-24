Гладков: дистанционного обучения в Белгороде не будет

На фоне вчерашнего введения дистанционного обучения в двух школах в Краснояружском районе в сети начала распространяться информация, что школы Белгорода тоже могут перевести на дистант. С этим к губернатору во время прямого эфира обратилась одна обеспокоенная белгородка.