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Posted 24 октября, 16:57

Published 24 октября, 16:57

Modified 24 октября, 17:00

Updated 24 октября, 17:00

Школьники

Гладков: дистанционного обучения в Белгороде не будет

24 октября 2023, 16:57
Фото: 1MI
Школьники
Об этом губернатор сообщил в ходе вечернего эфира. По его словам, ухудшения оперативной обстановки для этого нет.

На фоне вчерашнего введения дистанционного обучения в двух школах в Краснояружском районе в сети начала распространяться информация, что школы Белгорода тоже могут перевести на дистант. С этим к губернатору во время прямого эфира обратилась одна обеспокоенная белгородка.

Глава региона ответил, что сейчас нет ухудшения оперативной обстановки, а значит дистант вводить нет необходимости.

«Нет таких решений. Мы договаривались ещё в августе, что по итогам каждого семестра будем анализировать ситуацию, и в случае ухудшения будем вводить дополнительные меры безопасности, в том числе дистант. На сегодняшний день по Белгороду такой тенденции нет»
Вячеслав Гладков
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#Белгород#Вячеслав Гладков#Дистанционное обучение#Меры безопасности#Екатерина Никулина#Оперативная обстановка#Перевод на дистант
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