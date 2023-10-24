Гладков: дистанционного обучения в Белгороде не будет

Posted 24 октября, 16:57
Published 24 октября, 16:57
Modified 24 октября, 17:00
Updated 24 октября, 17:00
На фоне вчерашнего введения дистанционного обучения в двух школах в Краснояружском районе в сети начала распространяться информация, что школы Белгорода тоже могут перевести на дистант. С этим к губернатору во время прямого эфира обратилась одна обеспокоенная белгородка.
Глава региона ответил, что сейчас нет ухудшения оперативной обстановки, а значит дистант вводить нет необходимости.
«Нет таких решений. Мы договаривались ещё в августе, что по итогам каждого семестра будем анализировать ситуацию, и в случае ухудшения будем вводить дополнительные меры безопасности, в том числе дистант. На сегодняшний день по Белгороду такой тенденции нет»
Вячеслав Гладков