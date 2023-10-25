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Posted 25 октября, 06:24

Published 25 октября, 06:24

Modified 25 октября, 06:26

Updated 25 октября, 06:26

ВСУ обстреляли белгородское село из снайперской винтовки

ВСУ обстреляли белгородское село из снайперской винтовки

25 октября 2023, 06:24
Фото: 1MI
Источник Telegram-канала SHOT сообщил об атаке ВСУ на белгородское село. Сообщается, что населённый пункт обстреляли из снайперской винтовки и гранатомёта. Обошлось без последствий.

Белгородское село попало под обстрел ВСУ из снайперской винтовки и гранатомёта, сообщает SHOT. По их данным, трое украинских военнослужащих около полудня попытались начать бой возле границы Белгородской области и открыли огонь по селу Красный Хутор. Зафиксировали не менее десяти выстрелов из винтовки и около 116 выпущенных боеприпасов из АГС-17 калибра 30 мм.

Источник Telegram-канала сообщает, что в результате обстрела никто не пострадал, разрушений также нет. Российские военнослужащие смогли отбить атаку ВСУ и отвести группу дальше от границы.

Напомним, что за вчерашний день, 24 октября, под огнём ВСУ оказались село Новая Таволжанка Шебекинского округа и село Козинка Грайворонского округа. В обоих населённых пунктах пострадавших нет, однако оказались повреждены два частных дома.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Гранатомёт#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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