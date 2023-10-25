ВСУ обстреляли белгородское село из снайперской винтовки

Posted 25 октября, 06:24
Published 25 октября, 06:24
Modified 25 октября, 06:26
Updated 25 октября, 06:26
Белгородское село попало под обстрел ВСУ из снайперской винтовки и гранатомёта, сообщает SHOT. По их данным, трое украинских военнослужащих около полудня попытались начать бой возле границы Белгородской области и открыли огонь по селу Красный Хутор. Зафиксировали не менее десяти выстрелов из винтовки и около 116 выпущенных боеприпасов из АГС-17 калибра 30 мм.
Источник Telegram-канала сообщает, что в результате обстрела никто не пострадал, разрушений также нет. Российские военнослужащие смогли отбить атаку ВСУ и отвести группу дальше от границы.
Напомним, что за вчерашний день, 24 октября, под огнём ВСУ оказались село Новая Таволжанка Шебекинского округа и село Козинка Грайворонского округа. В обоих населённых пунктах пострадавших нет, однако оказались повреждены два частных дома.