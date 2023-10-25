ВСУ обстреляли белгородское село из снайперской винтовки

Белгородское село попало под обстрел ВСУ из снайперской винтовки и гранатомёта, сообщает SHOT. По их данным, трое украинских военнослужащих около полудня попытались начать бой возле границы Белгородской области и открыли огонь по селу Красный Хутор. Зафиксировали не менее десяти выстрелов из винтовки и около 116 выпущенных боеприпасов из АГС-17 калибра 30 мм.