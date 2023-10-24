Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 11:11

Published 24 октября, 11:11

Modified 24 октября, 11:13

Updated 24 октября, 11:13

ВСУ в очередной раз атаковали Новую Таволжанку в Белгородской области

Выбило окна, посекло фасад: последствия обстрела белгородского села

24 октября 2023, 11:11
Фото: 1MI

ВСУ в очередной раз атаковали Новую Таволжанку в Белгородской области

Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Никто не пострадал, но есть разрушения. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под артиллерийский обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших. Повреждения получил один частный дом.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, осколками снаряда выбиты окна, посечены фасад и кровля. В ближайшее время строительные бригады приступят к ликвидации последствий атаки противника.

Ранее ВСУ атаковали Дроновку в Грайворонском горокруге. Под обстрел село попало 18 октября. Тогда тоже в одном частном домовладении посекло кровлю, фасад и забор. Никто не пострадал.

В тот же день под обстрелом были и Новая Таволжанка, а также Архангельское. Из-за атаки нарушило линию электроснабжения, поэтому указанные населённые пункты частично остались без света.

Белгородцы пожаловались на отсутствие ремонта разрушенного после обстрела дома
Узнать подробнее
Читайте также:
В части белгородских школ вернут дистанционное обучение из-за обстреловКровля и фасад дома пострадали в белгородском приграничье при обстреле ВСУБелгородские врачи приехали на вызов под непрекращающиеся обстрелы
#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40