Выбило окна, посекло фасад: последствия обстрела белгородского села

Posted 24 октября, 11:11
Published 24 октября, 11:11
Modified 24 октября, 11:13
Updated 24 октября, 11:13
Под артиллерийский обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших. Повреждения получил один частный дом.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, осколками снаряда выбиты окна, посечены фасад и кровля. В ближайшее время строительные бригады приступят к ликвидации последствий атаки противника.
Ранее ВСУ атаковали Дроновку в Грайворонском горокруге. Под обстрел село попало 18 октября. Тогда тоже в одном частном домовладении посекло кровлю, фасад и забор. Никто не пострадал.
В тот же день под обстрелом были и Новая Таволжанка, а также Архангельское. Из-за атаки нарушило линию электроснабжения, поэтому указанные населённые пункты частично остались без света.