Снаряд повредил частный дом в Белгородской области

Напомним, за сутки противник нанёс по Белгородской области 40 ударов. Больше всего прилётов пришлось на Белгородский район — 15 ударов из артиллерии. Шебекинский горокруг оказался под обстрелом из миномётов — пострадали пять населённых пунктов.