Снаряд повредил частный дом в Белгородской области

Posted 24 октября, 16:02
Published 24 октября, 16:02
Modified 24 октября, 16:12
Updated 24 октября, 16:12
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в селе Козинка в результате обстрела посечены крыша, фасад и забор в одном частном жилом доме. В светлое время суток проведут подомовой обход.
Сегодня днём ВСУ обстреляли Новую Таволжанку Шебекинского горокруга — никто не пострадал, но так же повреждён один частный дом — выбило окна, посекло фасад и кровлю.
Напомним, за сутки противник нанёс по Белгородской области 40 ударов. Больше всего прилётов пришлось на Белгородский район — 15 ударов из артиллерии. Шебекинский горокруг оказался под обстрелом из миномётов — пострадали пять населённых пунктов.