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Posted 24 октября, 16:02

Published 24 октября, 16:02

Modified 24 октября, 16:12

Updated 24 октября, 16:12

Взрыв

Снаряд повредил частный дом в Белгородской области

24 октября 2023, 16:02
Фото: 1MI
Взрыв
ВСУ обстреляли село Козинка Грайворонского горокруга, пострадавших нет, но повреждён один жилой дом.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в селе Козинка в результате обстрела посечены крыша, фасад и забор в одном частном жилом доме. В светлое время суток проведут подомовой обход.

Сегодня днём ВСУ обстреляли Новую Таволжанку Шебекинского горокруга — никто не пострадал, но так же повреждён один частный дом — выбило окна, посекло фасад и кровлю.

Напомним, за сутки противник нанёс по Белгородской области 40 ударов. Больше всего прилётов пришлось на Белгородский район — 15 ударов из артиллерии. Шебекинский горокруг оказался под обстрелом из миномётов — пострадали пять населённых пунктов.

Из артиллерии и миномётов ВСУ атаковали Белгородскую область
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#Белгородская область#Снаряд#Частный дом#Белгород#ВСУ#Екатерина Никулина#Приграничье#Обстрел ВСУ
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