«Почему нас не слышат?»: белгородцы возмущены введённым из-за обстрелов дистантом

Posted 23 октября, 16:52
Published 23 октября, 16:52
Modified 23 октября, 16:54
Updated 23 октября, 16:54
Некоторые белгородцы выступили против введённого дистанционного обучения в двух школах Красной Яруги. Родительница ученика второй школы рассказала, что её сын, как и большинство других, весь день будет находиться дома один, без присмотра, потому что родителям приходится уезжать на работу. «Как вы считаете, он один дома в безопасности? Я считаю, что нет», — высказалась женщина.
Белгородка отметила, что в школе дети находятся под присмотром учителей, которые смогут успокоить и помочь.
Тем не менее, глава региона сообщил, что решение поменяют в случае улучшения оперативной обстановки.
Прекрасно Вас понимаю, но понимаю и тех, кто просит не открывать школы. Сколько людей, столько и мнений. Мы принимаем решение, исходя из информации от силовых структур и других ведомств. Понимаю, что это неудобно, но нахождение детей в здании — это очень опасно. Прошу отнестись с пониманием.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
О том, что в двух школах Красной Яруги могут ввести дистанционное обучение, стало известно в пятницу, 20 октября. Сегодня, 23 октября, это предложение поддержали в ходе еженедельного оперативного совещания.