«Почему нас не слышат?»: белгородцы возмущены введённым из-за обстрелов дистантом

Некоторые белгородцы выступили против введённого дистанционного обучения в двух школах Красной Яруги. Родительница ученика второй школы рассказала, что её сын, как и большинство других, весь день будет находиться дома один, без присмотра, потому что родителям приходится уезжать на работу. «Как вы считаете, он один дома в безопасности? Я считаю, что нет», — высказалась женщина.