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Posted 23 октября, 16:52

Published 23 октября, 16:52

Modified 23 октября, 16:54

Updated 23 октября, 16:54

Некоторые белгородцы высказались против введённого дистанта в школах

«Почему нас не слышат?»: белгородцы возмущены введённым из-за обстрелов дистантом

23 октября 2023, 16:52
Фото: 1MI

Некоторые белгородцы высказались против введённого дистанта в школах

К губернатору региона в прямом эфире обратилась жительница Краснояружского района, где сегодня, 23 октября, в двух школах ввели дистанционный формат обучения. Она сообщила, что большинство родителей работают, и дети остаются дома одни. В школе же, по её мнению, дети под присмотром.

Некоторые белгородцы выступили против введённого дистанционного обучения в двух школах Красной Яруги. Родительница ученика второй школы рассказала, что её сын, как и большинство других, весь день будет находиться дома один, без присмотра, потому что родителям приходится уезжать на работу. «Как вы считаете, он один дома в безопасности? Я считаю, что нет», — высказалась женщина.

Белгородка отметила, что в школе дети находятся под присмотром учителей, которые смогут успокоить и помочь.

Тем не менее, глава региона сообщил, что решение поменяют в случае улучшения оперативной обстановки.

Прекрасно Вас понимаю, но понимаю и тех, кто просит не открывать школы. Сколько людей, столько и мнений. Мы принимаем решение, исходя из информации от силовых структур и других ведомств. Понимаю, что это неудобно, но нахождение детей в здании — это очень опасно. Прошу отнестись с пониманием.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

О том, что в двух школах Красной Яруги могут ввести дистанционное обучение, стало известно в пятницу, 20 октября. Сегодня, 23 октября, это предложение поддержали в ходе еженедельного оперативного совещания.

В части белгородских школ вернут дистанционное обучение из-за обстрелов
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#Белгородская область#Красная Яруга#Против#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Дистанционное обучение#Дистанционка#Александра Склярова
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