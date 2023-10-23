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Posted 23 октября, 17:15

Published 23 октября, 17:15

Modified 23 октября, 17:45

Updated 23 октября, 17:45

Белгородцы пожаловались на отсутствие ремонта разрушенного после обстрела дома

Белгородцы пожаловались на отсутствие ремонта разрушенного после обстрела дома

23 октября 2023, 17:15
Фото: 1MI
Дом жительницы Новой Таволжанки попал под огонь ВСУ пять месяцев назад, однако, по её словам, так и не был отремонтирован. Она попросила губернатора отремонтировать дом до наступления холодов.

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась жительница села Новая Таволжанка Шебекинского округа. Она сообщила, что пять месяцев назад её дом пострадал в ходе прямого попадания снаряда: были разбиты окна, двери, крыша. Подрядчика определили, однако к ремонтным работам так и не преступили.

Наступают холода, а от дождей и ветров наступает дальнейшее разрушение дома. Жить внутри нельзя. Наш дом несколько раз показали по телевидению, но помощи так и нет. Ещё раз прошу, помогите.
Обратилась женщина

Глава региона отреагировал на просьбу белгородки и сообщил, что подрядная организация уже в ближайшее время приступит к ремонтным работам.

Как я понимаю у вас два дома на участке, на двух хозяев. В одном доме работы уже завершаются, после этого подрядчик сразу перейдёт на ваш дом. Знаю, что окна уже заказаны, их вставят до конца этой недели.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также губернатор отметил, что после обстрелов Грайворонского и Шебекинского округа, которые случились в июне этого года, пострадали более 4400 домов — отремонтировать все за быстрый срок невозможно. Тем не менее, Гладков добавил, что рабочие постараются быстрее выполнить работы до наступления холодов.

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#Белгородская область#Ремонт#Новая таволжанка#Задержка#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#Александра Склярова#Разрушенный дом
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