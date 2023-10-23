Белгородцы пожаловались на отсутствие ремонта разрушенного после обстрела дома

Также губернатор отметил, что после обстрелов Грайворонского и Шебекинского округа, которые случились в июне этого года, пострадали более 4400 домов — отремонтировать все за быстрый срок невозможно. Тем не менее, Гладков добавил, что рабочие постараются быстрее выполнить работы до наступления холодов.