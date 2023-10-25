Почётный гражданин Белгорода получит денежное поощрение

Как отметил председатель постоянной комиссии горсовета по вопросам законности и развития местного самоуправления Илья Салмин, в Белгородский горсовет поступило ходатайство поощрить благодарственным письмом Лидию Петровну Хворостяную за многолетний добросовестный труд, активную общественную детальность и в связи с 95-летием со дня рождения.