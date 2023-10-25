Почётный гражданин Белгорода получит денежное поощрение

Posted 25 октября, 12:36
Published 25 октября, 12:36
Modified 25 октября, 12:38
Updated 25 октября, 12:38
Как отметил председатель постоянной комиссии горсовета по вопросам законности и развития местного самоуправления Илья Салмин, в Белгородский горсовет поступило ходатайство поощрить благодарственным письмом Лидию Петровну Хворостяную за многолетний добросовестный труд, активную общественную детальность и в связи с 95-летием со дня рождения.
Депутаты предложение поддержали. Лидия Петровна также получит единовременное денежное вознаграждение.
Лидия Петровна родилась в п. Крюковка Черниговской области. Преподавала химию, биологию, географию, работала директором вечерних школ № 1,5, образовательной средней школы №4, проректором по заочному обучению Белгородского педагогического института.
В 60-х была заместитель председателя Белгородского горсовета депутатов трудящихся. В завершении своей трудовой деятельности занимала пост заместителя председателя областного комитета защиты мира.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд» и почётными знаками. По решению депутатов ей присвоили звание «Почётный гражданин города Белгорода».