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Posted 25 октября, 12:36

Published 25 октября, 12:36

Modified 25 октября, 12:38

Updated 25 октября, 12:38

Почётный гражданин Белгорода получит денежное поощрение

Почётный гражданин Белгорода получит денежное поощрение

25 октября 2023, 12:36
Фото: 1MI
Речь идёт о Лидии Петровне Хворостяной. Она награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд» и почётными знаками.

Как отметил председатель постоянной комиссии горсовета по вопросам законности и развития местного самоуправления Илья Салмин, в Белгородский горсовет поступило ходатайство поощрить благодарственным письмом Лидию Петровну Хворостяную за многолетний добросовестный труд, активную общественную детальность и в связи с 95-летием со дня рождения.

Депутаты предложение поддержали. Лидия Петровна также получит единовременное денежное вознаграждение.

Лидия Петровна родилась в п. Крюковка Черниговской области. Преподавала химию, биологию, географию, работала директором вечерних школ № 1,5, образовательной средней школы №4, проректором по заочному обучению Белгородского педагогического института.

В 60-х была заместитель председателя Белгородского горсовета депутатов трудящихся. В завершении своей трудовой деятельности занимала пост заместителя председателя областного комитета защиты мира.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд» и почётными знаками. По решению депутатов ей присвоили звание «Почётный гражданин города Белгорода».

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#Химия#Школа#Новости Белгорода#Медали#Белгород#Кристина Семенчук#Почётный гражданин#За доблестный труд
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