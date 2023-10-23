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последствия падения беспилотника в Белгороде 12 октября

Спасавших людей из разрушенного дома после взрыва в Белгороде 12 октября наградили

23 октября 2023, 08:01
Фото: Bel.ru
последствия падения беспилотника в Белгороде 12 октября

Белгородцев наградили за помощь людям при ЧП с беспилотником

Губернатор Вячеслав Гладков вручил награды троим жителям Белгорода, благодаря которым удалось избежать большего количества жертв в результате падения обломков беспилотника. Почётные грамоты от главы региона и ценные подарки получили трое мужчин, сообщили в эфире областного правительства.

Стало известно, что троих белгородцев удостоили наград от губернатора за помощь в спасении людей после ЧП с беспилотником, произошедшего в областном центре ночью 12 октября. Если бы не помощь горожан, жертв могло бы быть больше, считают в правительстве региона.

Губернатор Вячеслав Гладков наградил мужчин, самоотверженность которых помогла снизить потенциальное количество погибших после падения обломков беспилотника. Из-за этого обрушился жилой дом, затем начался пожар.

Как заявил глава региона, принято решение наградить жителей, «которые самоотверженно спасали людей во время ликвидации последствий обстрела со стороны ВСУ мирных домов». При происшествии погибли люди, однако число жертв оказалось меньшим, чем могло бы быть. Это удалось сделать «благодаря мужеству соседей, героизму, желанию помочь ближнему», считает Гладков.

Награды в виде почётной грамоты от губернатора и ценных подарков получили тренер-преподаватель детской спортивной школы № 6 Эдуард Ермаков, глава охранной организации «Казачья сотня» Сергей Кайдалов, он рассказывал о произошедшем Бел.Ру, а также инспектор Верхне-Донского управления Ростехнадзора Юрий Унтилов. Власти поблагодарили их за оказанную помощь.

Ранее Эдуард Ермаков рассказал, что сначала не получалось вытащить пострадавшего журналиста Хайбара Акифи. Его ноги были под шлакоблоками, поэтому вытянуть мужчину не выходило. На помощь подоспели и другие люди. Сам Ермаков получил ожоги, однако уже вышел на работу — его самочувствие улучшилось.

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