Спасавших людей из разрушенного дома после взрыва в Белгороде 12 октября наградили

Ранее Эдуард Ермаков рассказал, что сначала не получалось вытащить пострадавшего журналиста Хайбара Акифи. Его ноги были под шлакоблоками, поэтому вытянуть мужчину не выходило. На помощь подоспели и другие люди. Сам Ермаков получил ожоги, однако уже вышел на работу — его самочувствие улучшилось.