Лучшие коммуникационные проекты ТЭК и промышленности получили награды «КонТЭКста»

Дни открытых презентаций были проведены организаторами в составе первого блока, после чего в рамках мероприятия состоялся арт-фестиваль «В конТЭКсте культуры». Третий блок, представляющий собой коммуникационную сессию, провели в составе РЭН в Манеже. Четвертый блок был представлен экскурсиями в телецентр «Останкино». Кроме того, событие включало мастер-классы главных экспертов в области коммуникаций и телевизионной журналистики, а завершились мероприятия торжественной церемонией награждения победителей премии.