Лучшие коммуникационные проекты ТЭК и промышленности получили награды «КонТЭКста»

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Дни открытых презентаций были проведены организаторами в составе первого блока, после чего в рамках мероприятия состоялся арт-фестиваль «В конТЭКсте культуры». Третий блок, представляющий собой коммуникационную сессию, провели в составе РЭН в Манеже. Четвертый блок был представлен экскурсиями в телецентр «Останкино». Кроме того, событие включало мастер-классы главных экспертов в области коммуникаций и телевизионной журналистики, а завершились мероприятия торжественной церемонией награждения победителей премии.
Как сообщает издание gorod55.ru, авторам работ, которые прошли предварительный отбор и вышли в финал, были вручены призы, предоставленные партнерами события: дипломы, сувениры, книги издательства «Манн, Иванов и Фербер», книга Светланы Колосовой «Звезда эфира» и вино от производителя FortWine. Главными наградами конкурса стали уникальные хрустальные вазы ручной работы, созданные мастерами завода из Гусь-Хрустального.
Премию «КонТЭКст», которая является объединяющей платформой для экспертов по коммуникациям, лучших специалистов и топ-менеджеров всех сфер топливно-энергетического комплекса, энергомашиностроения и промышленности, учредили в пресс-центре Министерства энергетики Российской Федерации в 2009 году. Премия является официальным мероприятием Российской ассоциации по связям с общественностью. За годы существования конкурса в нем приняли участие 400 отечественных энергетических предприятий из всех отраслей ТЭК — электроэнергетики, атомной энергетики, нефтегазового сектора, угольной и машиностроительной сфер.
Медиахолдинг 1МI является информационным партнером премии «КонТЭКст».