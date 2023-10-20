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Лучшие коммуникационные проекты ТЭК и промышленности получили награды «КонТЭКста»

Лучшие коммуникационные проекты ТЭК и промышленности получили награды «КонТЭКста»

20 октября 2023, 17:07
Фото: Пресс-центр премии «КонТЭКст»
В премии «КонТЭКст-2023» участвовали представители различных компаний ТЭК и промышленности из всех регионов РФ. Программа мероприятия, состоявшегося в этом году в рамках Российской энергетической недели (РЭН), включала несколько блоков.

Дни открытых презентаций были проведены организаторами в составе первого блока, после чего в рамках мероприятия состоялся арт-фестиваль «В конТЭКсте культуры». Третий блок, представляющий собой коммуникационную сессию, провели в составе РЭН в Манеже. Четвертый блок был представлен экскурсиями в телецентр «Останкино». Кроме того, событие включало мастер-классы главных экспертов в области коммуникаций и телевизионной журналистики, а завершились мероприятия торжественной церемонией награждения победителей премии.

Как сообщает издание gorod55.ru, авторам работ, которые прошли предварительный отбор и вышли в финал, были вручены призы, предоставленные партнерами события: дипломы, сувениры, книги издательства «Манн, Иванов и Фербер», книга Светланы Колосовой «Звезда эфира» и вино от производителя FortWine. Главными наградами конкурса стали уникальные хрустальные вазы ручной работы, созданные мастерами завода из Гусь-Хрустального.

Премию «КонТЭКст», которая является объединяющей платформой для экспертов по коммуникациям, лучших специалистов и топ-менеджеров всех сфер топливно-энергетического комплекса, энергомашиностроения и промышленности, учредили в пресс-центре Министерства энергетики Российской Федерации в 2009 году. Премия является официальным мероприятием Российской ассоциации по связям с общественностью. За годы существования конкурса в нем приняли участие 400 отечественных энергетических предприятий из всех отраслей ТЭК — электроэнергетики, атомной энергетики, нефтегазового сектора, угольной и машиностроительной сфер.

Медиахолдинг 1МI является информационным партнером премии «КонТЭКст».

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