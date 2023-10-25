Почти 1,8 млрд рублей задолжали белгородцы «Фонду госимущества области»

На 1 июля 2022 года общая сумма займов по договорам с 24 заемщиками — 1,792 млн рублей. Часть долгов — на 245 миллионов — просрочена. Как отметили в отчёте, за 10 лет, с 2013 по 2022 годы, должникам списали более 380 млн рублей по причине банкротства и прекращения деятельности.