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Posted 25 октября, 07:23

Published 25 октября, 07:23

Modified 25 октября, 07:23

Updated 25 октября, 07:23

Документы и деньги

Почти 1,8 млрд рублей задолжали белгородцы «Фонду госимущества области»

25 октября 2023, 07:23
Фото: 1MI
Документы и деньги
Об этом стало известно в ходе проверки, проведённой контрольно-счётной палатой. Фонд заключил 39 договоров с 24 заемщиками на общую сумму 1,792 млн рублей. Из них 245 миллионов — просроченные долги.

По данным отчёта Белоблдумы о деятельности контрольно-счётной палаты региона за 2022 год, областное ГАУ СЗН «Фонд госимущества области» проверяли по вопросам использования средств на обеспечение дополнительных социальных гарантий молодому поколению Белгородской области и средств, направленных на обеспечение деятельности учреждения.

На 1 июля 2022 года общая сумма займов по договорам с 24 заемщиками — 1,792 млн рублей. Часть долгов — на 245 миллионов — просрочена. Как отметили в отчёте, за 10 лет, с 2013 по 2022 годы, должникам списали более 380 млн рублей по причине банкротства и прекращения деятельности.

В ходе проверки фонд также поймали на нарушениях и недостатках при ведении бухгалтерии, закупок и другой документации. Директору вынесли представление для исправления всех проблем, при этом заместителей губернатора о нарушениях уведомили.

Напомним, в марте контрольно-счётная палата нашла нарушения при реализации федеральных проектов и направила 27 представлений для устранения. А всего за 2022 год она выявила недостатки в работе организаций на 1,4 млрд рублей. Большинство из них — неэффективное использование бюджетных средств.

За год белгородская Контрольно-счётная палата выявила недостатков на 1,4 млрд рублей
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#Новости Белгорода#Белгород#Екатерина Никулина#Фонд госимущества области#Просроченные долги
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