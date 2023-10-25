Почти 1,8 млрд рублей задолжали белгородцы «Фонду госимущества области»

Posted 25 октября, 07:23
Published 25 октября, 07:23
Modified 25 октября, 07:23
Updated 25 октября, 07:23
По данным отчёта Белоблдумы о деятельности контрольно-счётной палаты региона за 2022 год, областное ГАУ СЗН «Фонд госимущества области» проверяли по вопросам использования средств на обеспечение дополнительных социальных гарантий молодому поколению Белгородской области и средств, направленных на обеспечение деятельности учреждения.
На 1 июля 2022 года общая сумма займов по договорам с 24 заемщиками — 1,792 млн рублей. Часть долгов — на 245 миллионов — просрочена. Как отметили в отчёте, за 10 лет, с 2013 по 2022 годы, должникам списали более 380 млн рублей по причине банкротства и прекращения деятельности.
В ходе проверки фонд также поймали на нарушениях и недостатках при ведении бухгалтерии, закупок и другой документации. Директору вынесли представление для исправления всех проблем, при этом заместителей губернатора о нарушениях уведомили.
Напомним, в марте контрольно-счётная палата нашла нарушения при реализации федеральных проектов и направила 27 представлений для устранения. А всего за 2022 год она выявила недостатки в работе организаций на 1,4 млрд рублей. Большинство из них — неэффективное использование бюджетных средств.