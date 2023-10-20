Тот ещё «парижанин»: белгородец хулиганил в магазине и повредил машину у ЖК «Париж»

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
По предварительным данным УМВД России по Белгородской области, 18 октября в 15:34 пьяный мужчина зашёл в магазин одежды, расположенный в ЖК «Париж» в центре Белгорода. В торговой точке белгородец потребовал, чтобы продавец его переодела в другую одежду. Женщина ему отказала, и тогда мужчина, разозлившись, пнул ногой подпиравший дверь табурет. Тот отлетел на улицу в припаркованный на стоянке автомобиль.
Видео инцидента опубликовали в интернете: оттуда сотрудники правоохранительных органов и узнали о произошедшем. Полицейские выяснили личность мужчины и возбудили в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Теперь ему грозит либо штраф в размере до 1000 рублей, либо административный арест на 15 суток.
Правоохранители проводят проверку по факту повреждения автомобиля.