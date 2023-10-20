Тот ещё «парижанин»: белгородец хулиганил в магазине и повредил машину у ЖК «Париж»

По предварительным данным УМВД России по Белгородской области, 18 октября в 15:34 пьяный мужчина зашёл в магазин одежды, расположенный в ЖК «Париж» в центре Белгорода. В торговой точке белгородец потребовал, чтобы продавец его переодела в другую одежду. Женщина ему отказала, и тогда мужчина, разозлившись, пнул ногой подпиравший дверь табурет. Тот отлетел на улицу в припаркованный на стоянке автомобиль.