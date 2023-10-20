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Белгородец потребовал переодеть его и повредил машину табуретом у ЖК «Париж»

Тот ещё «парижанин»: белгородец хулиганил в магазине и повредил машину у ЖК «Париж»

20 октября 2023, 13:39
Фото: 1MI

Белгородец потребовал переодеть его и повредил машину табуретом у ЖК «Париж»

Нетрезвый житель 1963 года рождения зашёл в магазин одежды и потребовал, чтобы продавец его переодела. Когда она отказалась, мужчина пнул стоявшую в магазине табуретку, которая попала в припаркованный на улице автомобиль.

По предварительным данным УМВД России по Белгородской области, 18 октября в 15:34 пьяный мужчина зашёл в магазин одежды, расположенный в ЖК «Париж» в центре Белгорода. В торговой точке белгородец потребовал, чтобы продавец его переодела в другую одежду. Женщина ему отказала, и тогда мужчина, разозлившись, пнул ногой подпиравший дверь табурет. Тот отлетел на улицу в припаркованный на стоянке автомобиль.

Видео инцидента опубликовали в интернете: оттуда сотрудники правоохранительных органов и узнали о произошедшем. Полицейские выяснили личность мужчины и возбудили в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Теперь ему грозит либо штраф в размере до 1000 рублей, либо административный арест на 15 суток.

Правоохранители проводят проверку по факту повреждения автомобиля.

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