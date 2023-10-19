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За год белгородская Контрольно-счётная палата выявила недостатков на 1,4 млрд рублей

За год белгородская Контрольно-счётная палата выявила недостатков на 1,4 млрд рублей

19 октября 2023, 07:12
Фото: Midjourney
Согласно отчёту о деятельности Контрольно-счётной палаты Белгородской области за 2022 год, по итогам 12 месяцев удалось выявить 1465 нарушений и недостатков на сумму 1 млрд 459 млн 582 тыс. рублей.
Сюжет
Бюджет

При этом 43% нарушений происходили с использованием средств областного бюджета — на 633,8 млн рублей.

Больше нарушений было связано с неэффективным использованием бюджетных средств. Общая сумма нарушений составила 1,2 млрд рублей. Из них бюджетных — 500 млн рублей.

Также часто нарушения наблюдались в сфере управления и распоряжения государственной собственностью — 431 случай на 99,7 млн рублей. Речь идёт о неправомерном предоставлении в аренду объектов госимущества, несоблюдении порядка аренды, непринятие мер по взиманию задолженностей.

Также были установлены нарушения в сфере закупок: 202 инцидента на 82,4 млн рублей.

Значительная сумма выявленных финансовых нарушений связана с несоответствием поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг требованиям, установленным в контрактах, оплатой невыполненных работ.
отчёт Контрольно-счётной палаты
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#Белгородская область#Бюджет#Нарушения#Отчет#Контрольно-счетная палата#Закупки#Белгород#Государственная собственность#Артем Черненко
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