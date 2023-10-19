За год белгородская Контрольно-счётная палата выявила недостатков на 1,4 млрд рублей

Также часто нарушения наблюдались в сфере управления и распоряжения государственной собственностью — 431 случай на 99,7 млн рублей. Речь идёт о неправомерном предоставлении в аренду объектов госимущества, несоблюдении порядка аренды, непринятие мер по взиманию задолженностей.