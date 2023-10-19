За год белгородская Контрольно-счётная палата выявила недостатков на 1,4 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
При этом 43% нарушений происходили с использованием средств областного бюджета — на 633,8 млн рублей.
Больше нарушений было связано с неэффективным использованием бюджетных средств. Общая сумма нарушений составила 1,2 млрд рублей. Из них бюджетных — 500 млн рублей.
Также часто нарушения наблюдались в сфере управления и распоряжения государственной собственностью — 431 случай на 99,7 млн рублей. Речь идёт о неправомерном предоставлении в аренду объектов госимущества, несоблюдении порядка аренды, непринятие мер по взиманию задолженностей.
Также были установлены нарушения в сфере закупок: 202 инцидента на 82,4 млн рублей.
Значительная сумма выявленных финансовых нарушений связана с несоответствием поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг требованиям, установленным в контрактах, оплатой невыполненных работ.
отчёт Контрольно-счётной палаты