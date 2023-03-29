В Белгороде контрольно-счётная палата нашла нарушения при реализации федпроектов

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В 2022 году Белгород принял участие в реализации 11 федеральных проектов в составе пяти национальных. Финансовому контролю были подвернуты проекты «Формирование комфортной городской среды», «Спорт — норма жизни» и «Успех каждого ребёнка».
По словам Светланы Сорокиной, в адрес руководителей было направлено 27 представлений для устранения допущенных нарушений.
Кроме того, Светлана Сорокина сообщила, что на момент подготовки годового отчёта о деятельности палаты было устранено нарушений и недостатков на 9 млн 833 тыс. рублей. В бюджет возвращено 530 тыс. рублей.
К трём должностным лицам была применена дисциплинарная ответственность, 11 руководителям снижен размер премирования.