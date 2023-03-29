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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Белгороде контрольно-счётная палата нашла нарушения при реализации федпроектов

29 марта 2023, 11:25
Фото: sovetdep31.beladm.ru
В адрес руководителей палата направила 27 представлений. Об этом рассказала Светлана Сорокина, председатель контрольно-счётной палаты города, во время сессии горсовета 28 марта.

В 2022 году Белгород принял участие в реализации 11 федеральных проектов в составе пяти национальных. Финансовому контролю были подвернуты проекты «Формирование комфортной городской среды», «Спорт — норма жизни» и «Успех каждого ребёнка».

По словам Светланы Сорокиной, в адрес руководителей было направлено 27 представлений для устранения допущенных нарушений.

Кроме того, Светлана Сорокина сообщила, что на момент подготовки годового отчёта о деятельности палаты было устранено нарушений и недостатков на 9 млн 833 тыс. рублей. В бюджет возвращено 530 тыс. рублей.

К трём должностным лицам была применена дисциплинарная ответственность, 11 руководителям снижен размер премирования.

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#Алина Харина#Контрольно-счётная палата#Проверки#Общество#Новости Белгорода#Белгород
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