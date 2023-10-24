В убыточной компании «Флагман-Белгород» появился новый совладелец

Posted 24 октября, 09:44
Published 24 октября, 09:44
Modified 24 октября, 09:46
Updated 24 октября, 09:46
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в фирме «Флагман-Белгород» появился новый совладелец. Им стала Анастасия Мягкосердова. Ей теперь принадлежит 20% доли в уставном капитале организации. Ещё 80% числятся за Константином Подшиваловым. Изменения произошли 19 октября.
Компания «Флагман-Белгород» работает в областном центре с 2021 года и занимается обработкой вторичного неметаллического сырья. Руководитель — Никита Арсентьев, а бенефициар — Константин Подшивалов. По итогам ушедшего года убыток компании составил 52 тысячи рублей.
Напомним, ранее стало известно, что компания «Флагман» потратит на перевозку сотрудников 3,9 млн рублей в 2023 году. Людей будут перевозить на автобусе к месту работы и обратно по «утверждённым маршрутам».