Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородский «Флагман» потратит на перевозку сотрудников 3,9 млн рублей в 2023 году

Сегодня, 14:16
Фото: 1MI
Соответствующий договор появился на сайте госзакупок.

Согласно договору, перевозить сотрудников «Флагман» будет на автобусе к месту работы и обратно по «утверждённым маршрутам». Стоимость услуги оценили в 3 878 800 рублей.

Заключён договор был 28 декабря прошлого года. Срок его исполнения с 1 января по 31 декабря 2023 года. 

Напомним, что ЦЭБ требует с предприятия «Флагман» более 298 млн рублей. Причиной судебного иска стало якобы неосновательное обогащение. В свою очередь, «Флагман» подал ответный иск о взыскании с ЦЭБа задолженности в размере 97 млн рублей.

Как стало известно из определения Арбитражного суда Белгородской области, судебное заседание арбитражного суда первой инстанции между ЦЭБом и «Флагманом» пройдёт в Белгороде 15 февраля.

В компании «Флагман» тогда заявили, что они убеждены в правомерности своей позиции в части требований к ЦЭБ. 

«Вымороченные обвинения»: «Флагман» прокомментировал судебные разбирательства с ЦЭБом
Узнать подробнее
Читайте также:
Суды не помеха: ЦЭБ заключил с «Флагманом» новый договор на захоронение ТКОВ Белгородской области мусоровоз ЦЭБа застрял на просевшей дорогеФАС назвала необоснованной жалобу «Экотранса» к ЦЭБу по торгам на транспортировку ТКО
#Артем Черненко#Общество#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область#Флагман#Перевозка#Госзакупки#Договор
Подпишитесь
Белгородскому «Комбинату КМАруда» запретили уничтожать растения из Красной книги
Сегодня, 14:35
Гладков: На утепление фасадов в Белгородской области 2,5 млрд рублей в бюджете нет
Сегодня, 09:02
Белгородка пытается доказать вину врача в том, что её дочь может остаться бесплодной
Сегодня, 12:43
Маковский подвёл итоги работы энергетиков по обеспечению электроснабжения в праздники
Сегодня, 15:12
В мэрии не объяснили, почему работы на Аллее Памяти начались до окончания торгов
Сегодня, 09:48
Суды не помеха: ЦЭБ заключил с «Флагманом» новый договор на захоронение ТКО
Сегодня, 13:00