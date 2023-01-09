Белгородский «Флагман» потратит на перевозку сотрудников 3,9 млн рублей в 2023 году

Согласно договору, перевозить сотрудников «Флагман» будет на автобусе к месту работы и обратно по «утверждённым маршрутам». Стоимость услуги оценили в 3 878 800 рублей.
Заключён договор был 28 декабря прошлого года. Срок его исполнения с 1 января по 31 декабря 2023 года.
Как стало известно из определения Арбитражного суда Белгородской области, судебное заседание арбитражного суда первой инстанции между ЦЭБом и «Флагманом» пройдёт в Белгороде 15 февраля.
В компании «Флагман» тогда заявили, что они убеждены в правомерности своей позиции в части требований к ЦЭБ.