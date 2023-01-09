Белгородский «Флагман» потратит на перевозку сотрудников 3,9 млн рублей в 2023 году

Напомним, что ЦЭБ требует с предприятия «Флагман» более 298 млн рублей. Причиной судебного иска стало якобы неосновательное обогащение. В свою очередь, «Флагман» подал ответный иск о взыскании с ЦЭБа задолженности в размере 97 млн рублей.