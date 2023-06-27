Суд отклонил апелляции «Флагмана» и «Строй-Белогорье» по спору о полигоне ТКО

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Согласно картотеке судебных дел, группа компаний «Строй-Белогорье» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с уточнённым иском к фирме «Флагман» и попросила взыскать 30 млн рублей задолженности за выполненные работы и 1 млн рублей неустойки за нарушение сроков оплаты.
В 2022 году суд принял встречное заявление «Флагмана». Компания попросила взыскать с ГК «Строй-Белогорье» 12 млн рублей. Это стоимость завышенного объёма работ по окраске металлоконструкций огнезащитным покрытием и установке ограждения. Также фирма попросила взыскать 80 тысяч рублей стоимости некачественно выполненных работ и 3,5 млн рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ.
По итогам Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил требования:
Не согласившись с решением, истец и ответчик обратились в суд апелляционной инстанции с жалобами.
Как следует из материалов дела, в 2018 году между ГК «Строй-Белогорье» (подрядчик) и компанией «Флагман» (заказчик) был заключён договор, согласно которому, подрядчик должен был построить «Автоматизированный мусоросортировочный комплекс» мощностью 150 тыс. т/год в Губкинском горокруге, южнее посёлка Казацкая Степь.
Изначально цена контракта составляла 283 млн рублей. К 2019 году она выросла до 320 млн рублей. В документах суда указано, что истец принятые на себя по договору обязательства исполнил в полном объёме. Общая стоимость выполненных подрядчиком и оплаченных заказчиком работ составила 303 млн рублей. При этом, ответчик в рамках спорного договора перечислил истцу 310 млн рублей.
Ответчик отказал в приёмке работ и подписании спорных актов из-за превышения стоимости работ над ценой договора, завышения объёма и стоимости выполненных работ, а также отсутствия исполнительной документации.
Кроме того, истец обнаружил необоснованное применение понижающего коэффициента стоимости ранее выполненных работ, что привело к недоплате на сумму 5 млн рублей. Погашать задолженность ответчик отказался. Поэтому ГК «Строй-Белогорье» обралось в суд.
В свою очередь «Флагман», ссылаясь на завышение объёмов ранее принятых и оплаченных работ и обнаружение недостатков в ранее принятых работах, обратился в арбитражный суд со встречными требованиями.
Изучив материалы дела, суд оставил апелляционные жалобы «Флагмана» и ГК «Строй-Белогорье» без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.
Напомним, по итогам 2022 года убыток «Флагмана» превысил 71 млн рублей. Выручка от продажи составила 422 млн рублей, а денежный поток сократился на 36 млн рублей.
Ранее стало известно, что прокуратура выписала «Флагману» штраф из-за отсутствия ограждения на одном из участков и наличия отходов в виде покрышек пневматических шин с металлическим кордом. В ведомстве отметили, что захоронение последних запрещено.