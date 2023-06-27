Суд отклонил апелляции «Флагмана» и «Строй-Белогорье» по спору о полигоне ТКО

Изначально цена контракта составляла 283 млн рублей. К 2019 году она выросла до 320 млн рублей. В документах суда указано, что истец принятые на себя по договору обязательства исполнил в полном объёме. Общая стоимость выполненных подрядчиком и оплаченных заказчиком работ составила 303 млн рублей. При этом, ответчик в рамках спорного договора перечислил истцу 310 млн рублей.