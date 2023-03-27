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Сотрудники белгородского «Флагмана» пожаловались на ручную сортировку мусора

27 марта 2023, 11:47
Фото: 1MI
Очередные проблемы появились на мусороперерабатывающем заводе в Губкине. Работники пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову на неработающую технику.
Сюжет
Мусор

Очередные проблемы возникли на мусороперерабатывающем предприятии «Флагман» в Губкинском горокруге. Сотрудники полигона вынуждены вручную перебирать стекло и пластик. На проблему они пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову, пишет «Белгород № 1».

Специалисты по обращению с отходами в экотехнопарке делятся, что мусор разгружают непосредственно перед заводом. Сортировочная лента и другая техника не работают, поэтому люди всё делают своими руками.

Со слов сотрудников, с 1 апреля им начнут платить прожиточный минимум — 16 тыс. рублей. Квитанции от регоператора ЦЭБ не меняются. Также работники утверждают, что завод ремонтировать нечем, но людей по сокращению не увольняют. Специалисты уверены, что предприятие разваливается.

Видео: Telegram-канал «Белгород №1»

«Мусорные разборки» в регионе — явление не новое. В октябре прошлого года стало известно, что Центр экологической безопасности (ЦЭБ) требует с «Флагмана» 298 млн рублей неосновательного обогащения. Завод подал встречный иск.

Интересно, что суды не помешали экотехнопарку и регоператору заключить договор на захоронение ТКО на 364 млн рублей. Действует контракт с 1 января 2023 года по 28 апреля 2024 года.

Мусорные белгородские разборки: ЦЭБ требует с «Флагмана» 298 млн рублей обогащения
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#Наталья Корявых#Белгородская область#ТКО#Мусор#Общество#Флагман#ООО «ЦЭБ»#Регоператор#Полигон ТБО#Сотрудники#Вячеслав Гладков#Видео
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