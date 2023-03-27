Сотрудники белгородского «Флагмана» пожаловались на ручную сортировку мусора

Со слов сотрудников, с 1 апреля им начнут платить прожиточный минимум — 16 тыс. рублей. Квитанции от регоператора ЦЭБ не меняются. Также работники утверждают, что завод ремонтировать нечем, но людей по сокращению не увольняют. Специалисты уверены, что предприятие разваливается.