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Убытки белгородского «Флагмана» превысили 71 млн рублей в 2022 году

20 апреля 2023, 12:48
Фото: 1MI
Минусовые финансовые показатели предприятие демонстрирует третий год подряд. Также за прошедший год у организации сократился денежный поток.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Флагман» зарегистрирована в Губкинском горокруге с 2013 года. Отрасль — обработка вторичного неметаллического сырья. Руководитель — Сергей Бурцев, а бенефициар — Константин Подшивалов. Ему же принадлежит 65% доли в УК фирмы. Ещё 20% числится за Анной Кулаковской, а 15% — за Татьяной Зайц.

По итогам 2022 года убыток «Флагмана» превысил 71 млн рублей. Выручка от продажи составила 422 млн рублей, а денежный поток сократился на 36 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура выписала «Флагману» штраф из-за отсутствия ограждения на одном из участков и наличия отходов в виде покрышек пневматических шин с металлическим кордом. В ведомстве отметили, что захоронение последних запрещено.

Белгородская прокуратура выписала штраф за нарушения на полигоне «Флагмана»
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#Флагман#Убыток#Финансы#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область#Кристина Семенчук
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