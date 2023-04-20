Убытки белгородского «Флагмана» превысили 71 млн рублей в 2022 году

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Флагман» зарегистрирована в Губкинском горокруге с 2013 года. Отрасль — обработка вторичного неметаллического сырья. Руководитель — Сергей Бурцев, а бенефициар — Константин Подшивалов. Ему же принадлежит 65% доли в УК фирмы. Ещё 20% числится за Анной Кулаковской, а 15% — за Татьяной Зайц.
По итогам 2022 года убыток «Флагмана» превысил 71 млн рублей. Выручка от продажи составила 422 млн рублей, а денежный поток сократился на 36 млн рублей.
Напомним, ранее стало известно, что прокуратура выписала «Флагману» штраф из-за отсутствия ограждения на одном из участков и наличия отходов в виде покрышек пневматических шин с металлическим кордом. В ведомстве отметили, что захоронение последних запрещено.