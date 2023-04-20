Убытки белгородского «Флагмана» превысили 71 млн рублей в 2022 году

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Флагман» зарегистрирована в Губкинском горокруге с 2013 года. Отрасль — обработка вторичного неметаллического сырья. Руководитель — Сергей Бурцев, а бенефициар — Константин Подшивалов. Ему же принадлежит 65% доли в УК фирмы. Ещё 20% числится за Анной Кулаковской, а 15% — за Татьяной Зайц.