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Белгородская прокуратура выписала штраф за нарушения на полигоне «Флагмана»

13 апреля 2023, 12:28
Фото: 1MI
Правоохранители обнаружили нарушения на мусороперерабатывающем заводе. Речь об отсутствии ограждения на одном из участков и наличии отходов в виде покрышек пневматических шин.
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Мусор

У губкинского ООО «Флагман» очередные проблемы — по итогам проверки прокуратура выписала штраф. Причинами стали отсутствие ограждения на одном из участков и наличие отходов в виде покрышек пневматических шин с металлическим кордом. Захоронение последних запрещено.

В отношении директора организации завели два дела об административном правонарушении. Виновное должностное лицо оштрафовали на 22 тыс. рублей. Штраф уже оплачен. В адрес руководителя мусороперерабатывающего завода внесли представление.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Флагмана» жаловались, что им приходится сортировать мусор вручную. Отходы, со слов работников, разгружают непосредственно перед заводом. Не работала сортировочная лента и другая техника.

На предприятии объяснили причину поломки. Проблемы возникли с агрегатором, а средств на его починку не было.

Сотрудники белгородского «Флагмана» пожаловались на ручную сортировку мусора
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