Белгородская прокуратура выписала штраф за нарушения на полигоне «Флагмана»

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
У губкинского ООО «Флагман» очередные проблемы — по итогам проверки прокуратура выписала штраф. Причинами стали отсутствие ограждения на одном из участков и наличие отходов в виде покрышек пневматических шин с металлическим кордом. Захоронение последних запрещено.
В отношении директора организации завели два дела об административном правонарушении. Виновное должностное лицо оштрафовали на 22 тыс. рублей. Штраф уже оплачен. В адрес руководителя мусороперерабатывающего завода внесли представление.
Ранее сообщалось, что сотрудники «Флагмана» жаловались, что им приходится сортировать мусор вручную. Отходы, со слов работников, разгружают непосредственно перед заводом. Не работала сортировочная лента и другая техника.
На предприятии объяснили причину поломки. Проблемы возникли с агрегатором, а средств на его починку не было.