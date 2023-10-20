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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

В Минобороны сообщили об очередном сбитом беспилотнике над Белгородском областью

Второй за час: в небе над Белгородской областью сбили дроны ВСУ

20 октября 2023, 11:48
Фото: 1MI

В Минобороны сообщили об очередном сбитом беспилотнике над Белгородском областью

Минобороны РФ сообщило о втором за день сбитом беспилотнике в Белгородской области. Это произошло накануне вечером. Где именно сбивали БПЛА противника, не уточнялось.
Сюжет
Пво

В Минобороны РФ сообщили о двух беспилотниках ВСУ, которые за час сбили над Белгородской областью. Где именно это произошло, не уточнялось.

Первое сообщение о сбитом дроне военное ведомство опубликовало в 22:33 19 октября. Сообщалось, что около 22:00 по мск «была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ». Летательный аппарат сбила система ПВО.

Вскоре стало известно о втором сбитом летательном аппарате. Это произошло в тот же день в районе 22:30. Беспилотник также уничтожила противовоздушная оборона.

Кроме того, в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что ПВО сбила БПЛА самолётного типа над Белгородским районом. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

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#Белгородская область#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Минобороны#Работа ПВО
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