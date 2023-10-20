Второй за час: в небе над Белгородской областью сбили дроны ВСУ

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Минобороны РФ сообщили о двух беспилотниках ВСУ, которые за час сбили над Белгородской областью. Где именно это произошло, не уточнялось.
Первое сообщение о сбитом дроне военное ведомство опубликовало в 22:33 19 октября. Сообщалось, что около 22:00 по мск «была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ». Летательный аппарат сбила система ПВО.
Вскоре стало известно о втором сбитом летательном аппарате. Это произошло в тот же день в районе 22:30. Беспилотник также уничтожила противовоздушная оборона.
Кроме того, в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что ПВО сбила БПЛА самолётного типа над Белгородским районом. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.