Атаки ВСУ продолжаются: в Белгородскую область прилетело 10 украинских беспилотников

Система ПВО сбила над Белгородским районом шесть беспилотников самолётного типа: три из них сбили над селом Драгунское, а над сёлами Пушкарное, Беломестное и Головино — по одному. По селу Цаповка в Борисовском районе с квадрокоптера сбросили одно взрывное устройство. Во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших.