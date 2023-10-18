Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз

Атаки ВСУ продолжаются: в Белгородскую область прилетело 10 украинских беспилотников

18 октября 2023, 08:59
Фото: Midjourney

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 20 раз

За минувшие сутки, 17 октября, шесть муниципалитетов Белгородской области атаковали 28 раз. Пострадавших и разрушений нет. Подробности атак сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Во вторник территорию Белгородской области атаковали десять беспилотников: семь из них сбили, один посадили средствами РЭБ, ещё два дрона сбросили на сёла взрывные устройства. За вчерашний день также зафиксировали 18 прилётов.

Так, 17 октября под артиллерийским обстрелом оказалась окраина села Староселье Краснояружского района: установили 12 прилётов.

В селе Козинка Грайворонского округа с БПЛА сбросили одно взрывное устройство, а по селу Дроновка ВСУ выпустили шесть миномётных снарядов.

Система ПВО сбила над Белгородским районом шесть беспилотников самолётного типа: три из них сбили над селом Драгунское, а над сёлами Пушкарное, Беломестное и Головино — по одному. По селу Цаповка в Борисовском районе с квадрокоптера сбросили одно взрывное устройство. Во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших.

Ещё один БПЛА сбили в районе села Ольховка в Яковлевском районе, а в селе Середа Шебекинского округа средствами РЭБ посадили беспилотник коптерного типа. После посадки он сдетонировал. Пострадавших и разрушений в сёлах нет.

Украина атаковала Белгородскую область шестью беспилотниками
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ снова обстреливают белгородское приграничье: начали с Новой ТаволжанкиВ Белгородской области восстанавливают пострадавшие при обстрелах дома: фотоДва разрушенных дома после обстрела ВСУ в Белгороде построят в 2024 году
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Борисовский район#Беспилотник#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Яковлевский горокруг#Шебекинский горокруг#СВО#Прилёт#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
«Они угробили мне ребёнка»: девочка после родов стала инвалидом — отец винит врачей
Сегодня, 09:02
Медицина не точная наука: белгородский суд второй раз рассмотрит дело гинеколола
Сегодня, 07:46
Загадочная премия Демидова: горсовет Белгорода отказался называть точную сумму
Сегодня, 09:30
Активное противодействие ДРГ: как «Ахмат» защищает границы в Белгородской области
Сегодня, 08:51
Ненадлежащее исполнение обязанностей: в суде Белгорода ищут нового председателя
Сегодня, 07:34
ВСУ снова обстреливают белгородское приграничье: начали с Новой Таволжанки
Сегодня, 06:16