Атаки ВСУ продолжаются: в Белгородскую область прилетело 10 украинских беспилотников

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
Во вторник территорию Белгородской области атаковали десять беспилотников: семь из них сбили, один посадили средствами РЭБ, ещё два дрона сбросили на сёла взрывные устройства. За вчерашний день также зафиксировали 18 прилётов.
Так, 17 октября под артиллерийским обстрелом оказалась окраина села Староселье Краснояружского района: установили 12 прилётов.
В селе Козинка Грайворонского округа с БПЛА сбросили одно взрывное устройство, а по селу Дроновка ВСУ выпустили шесть миномётных снарядов.
Система ПВО сбила над Белгородским районом шесть беспилотников самолётного типа: три из них сбили над селом Драгунское, а над сёлами Пушкарное, Беломестное и Головино — по одному. По селу Цаповка в Борисовском районе с квадрокоптера сбросили одно взрывное устройство. Во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших.
Ещё один БПЛА сбили в районе села Ольховка в Яковлевском районе, а в селе Середа Шебекинского округа средствами РЭБ посадили беспилотник коптерного типа. После посадки он сдетонировал. Пострадавших и разрушений в сёлах нет.