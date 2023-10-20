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беспилотник в Белгородской области

Нарушили воздушное пространство: белгородские пограничники борются с беспилотниками

20 октября 2023, 13:50
Фото: пресс-служба погрануправления
беспилотник в Белгородской области

За неделю пограничники посадили девять украинских БПЛА в Белгородской области

БПЛА заметили в шести муниципалитетах региона. Их выявили пограничники и посадили с помощью средств РЭБ, сообщили в пресс-службе погрануправления.

За неделю пограничники нашли и посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы более девяти беспилотников противника. БПЛА были как коптерного, так и самолётного типа.

Дроны обнаружили в Белгородском, Борисовском, Краснояружском районах, а также в Валуйском, Шебекинском и Грайворонском городских округах. Они нарушили воздушное пространство РФ.

Накануне вечером над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ за час. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Первый БПЛА самолётного типа уничтожили около 22:00. Ещё один дрон ликвидировали в районе 22:30. О сбитом дроне в Сети рассказал и губернатор Вячеслав Гладков. Система ПВО сработала над Белгородским районом. Обошлось без пострадавших. Разрушений нет.

беспилотник в Белгородской областибеспилотник в Белгородской области
беспилотник в Белгородской области
Фото: пресс-служба погрануправления
Второй за час: в небе над Белгородской областью сбили дроны ВСУ
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