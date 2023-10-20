Нарушили воздушное пространство: белгородские пограничники борются с беспилотниками

Накануне вечером над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ за час. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Первый БПЛА самолётного типа уничтожили около 22:00. Ещё один дрон ликвидировали в районе 22:30. О сбитом дроне в Сети рассказал и губернатор Вячеслав Гладков. Система ПВО сработала над Белгородским районом. Обошлось без пострадавших. Разрушений нет.