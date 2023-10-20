Нарушили воздушное пространство: белгородские пограничники борются с беспилотниками

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
За неделю пограничники нашли и посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы более девяти беспилотников противника. БПЛА были как коптерного, так и самолётного типа.
Дроны обнаружили в Белгородском, Борисовском, Краснояружском районах, а также в Валуйском, Шебекинском и Грайворонском городских округах. Они нарушили воздушное пространство РФ.
Накануне вечером над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ за час. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Первый БПЛА самолётного типа уничтожили около 22:00. Ещё один дрон ликвидировали в районе 22:30. О сбитом дроне в Сети рассказал и губернатор Вячеслав Гладков. Система ПВО сработала над Белгородским районом. Обошлось без пострадавших. Разрушений нет.